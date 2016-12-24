В Башкирии открылась новая ледовая арена

В селе Чекмагуш состоялось открытие нового крытого ледового катка «Чекмагуш Арена». Общая стоимость объекта составила 150 млн рублей.

В комплексе общей площадью 3 тысячи кв. м расположены хоккейная коробка, отвечающая требованиям Федерации хоккея России, раздевалки, тренерские комнаты, медпункт и другие необходимые помещения. Пропускная способность арены при учебно-тренировочных занятиях — 20 человек в смену. Зрительские трибуны способны вместить 400 человек.

При строительстве и оборудовании комплекса применены инновационные решения, в том числе обогрев грунта под ледовой площадкой, энергосберегающая система вентиляции, позволяющая создавать и удерживать заданную температуру воздуха по всему внутреннему пространству. Благодаря этому каток может функционировать круглый год.

После символического вброса шайбы на арене состоялся матч между местными хоккейными командами «Строитель» и «Алга-Башнефть».