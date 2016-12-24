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Армия и Флот

Морпехи Северного флота прошли тысячу километров по бездорожью трех регионов

Группа военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота (СФ) с опережением на сутки завершила уникальную экспедицию по бездорожью протяженностью в тысячу километров. Как сообщили в пресс-службе СФ, маршрут экспедиции пролегал по территории трех регионов РФ — Архангельской области, Республики Карелия, Мурманской области.

На ночлег путешественники останавливались либо в населенных пунктах, либо в условиях дикой природы, в палатках.

«Сегодня для военнослужащих морской пехоты и мотострелковых соединений СФ закончился маршрут экспедиции „Путь помора“. Североморцы преодолели маршрут на одни сутки раньше запланированного срока», — сообщили в пресс-службе.

Мероприятие проходило под эгидой общественной организации «Северный полюс», которую возглавляет российский путешественник Виктор Симонов, соратник известного путешественника Федора Конюхова. С 16 по 24 декабря группа военнослужащих СФ передвигалась на двух снегоходах А-1 с санями, два военных водителя на грузовых автомобилях КамАЗ повышенной проходимости сопровождали группу по трассе. Ежедневно экспедиция преодолевала более 100 километров по пересеченной местности, непроходимой для обычных транспортных средств.

На ночлег путешественники останавливались либо в населенных пунктах, либо в условиях дикой природы, в палатках. Каждый морпех и мотострелок был обеспечен комплектом арктической формы и спальным мешком. Во время экспедиции военнослужащие в очередной раз выполнили комплекс поставленных задач по тестированию возможностей армейских снегоходов при движении на дальние расстояния в экстремальных режимах эксплуатации техники, на незнакомой местности, в дневное и ночное время, а также проверили свойства обмундирования в сложных климатических условиях.

Как ранее сообщали ТАСС в общественной организации «Северный полюс», в экспедиции приняли участие также студенты из Мурманска. Это стало для них подготовкой к походу на Северный полюс, который запланирован на 2018 год. В путешествии к полюсу также планируют принять участие студенты из Архангельской области.

http://tass.ru/armiya-i-opk/3903676

СФ, МУРМАНСК
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    24.12.1621:39:36

    Нет, не перевелись ещё Богатыри на земле нашей, не оскудела в сердцах молодецкая удаль!

    Сойдёмся Друзья и Братья и Сестры, Восхвалим в Песне силу Нашу Единую, Гордую, Могучую, Великую, Победоносную, Богатырскую:

    То не грозное небо хмурится,

    Не сверкают в степи клинки, —

    Это батюшки Ильи Муромца

    Вышли биться ученики!

    За победу их ветры молятся,

    Ждут их тернии и венцы.

    Разгулялися добры молодцы,

    Распотешились молодцы!..

    Эх, да надобно жить красиво,

    Эх, да надо нам жить раздольно!

    Богатырская наша сила —

    Сила духа и сила воли.

    Богатырское наше правило —

    Надо другу в беде помочь,

    Отстоять в борьбе дело правое,

    Силой силушку превозмочь.

    Эх, да надобно жить красиво,

    Эх, да надо нам жить раздольно!

    Богатырская наша сила —

    Сила духа и сила воли.

    Расцвела душа от безбрежности

    И полей моих, и любви…

    Силой мужества, силой нежности

    Воспоём красоту земли!

    #868332
  • Нет аватара Rivagri
    24.12.1621:49:43

    В названии пишется,что «прошли тысячу километров». Оказалось, что проехали. В чём подвиг?

    С вопросом из Приднестровья

    #868335
    • Нет аватара alexey38
      25.12.1607:27:43

      Для современной армии идти 1000 км пешком — дело очень странное. Это же не ради книги рекордов Гиннеса.

      А вот суметь преодолеть зимой 1000 км по арктическому побережью, по пересеченной местности в сжатые сроки, используя штатное военное обмундирование и штатную военную технику — дело как раз уникальное.

      Многие умеют перемещаться по шоссе на автомобилях, по ЖД на поездах, по морю на ледоколах, во воздуху на самолетах и вертолетах.

      А теперь вот опробовали быстрое перемещение малозаметных мобильных групп. Это хорошо дополняет другие способы перемещения боевых подразделений. Важный результат.

      #868426
    • Нет аватара drilling rig krilovka
      25.12.1609:10:31

      На севере на моей памяти много было случаев, когда люди выходили в тундру на час, два и уже не возвращались обратно никогда.

      #868438
      • Нет аватара stadtisch
        25.12.1610:21:13

        бывало в газ-сале на ГТТ молились аки на Господа,чтобы его полкуба баков хватило)

        #868447
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    24.12.1622:03:53

    Приезжайте на Русский Север, поймёте!

    #868339
  • Максим Рожков Максим Рожков
    25.12.1606:25:09

    ДРГ готовят? Обычно такое не пиарят.

    #868420
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