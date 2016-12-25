Сборка первого прототипа военно-транспортного самолёта Ил-112 В на ПАО ВАСО

Фотосессия Алексея Филатова от 22 декабря 2016 года.
Без крыла смешно смотрится!
Как стручок.да!
Ради шутки, простите!
банан?
Вы сейчас, с такими ассоциациями договоритесь до плохого. Самолет в сборе будет красив. Главное чтобы летал и делал свое дело.
На то и люди,и крыло построят и в воздух поднимут…русские)
Опять мелкий, исподтишка, бытовой национализм на страницах любимого
сайта. В воздух поднимут не русские, а РОССИЯНЕ, там работают люди
разных национальностей, а в общем РОССИЯНЕ. Именно мелкий бытовой
национализм делает свое черное дело, разрушает наше
государство-Россию, разъединяет народы, живущие и любящие свою
страну. Иностранные агенты, недоброжелатели «педалируют» этот
пресловутый бытовой национализм, а наши дурачки готовы лоб
расшибить, чтоб им помочь.
Ничего против россиян не имею,но я хочу быть русским,как папа с мамой родили)
Крыло целиком собирают, единая конструкция. Редкое решение.
Повышает прочность. Да и при сборке «не мешает». На картинке —
очень «симпатичный» самолет. Скорее в небо.
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