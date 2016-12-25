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Фотофакты

Сборка первого прототипа военно-транспортного самолёта Ил-112 В на ПАО ВАСО

Фотосессия Алексея Филатова от 22 декабря 2016 года.

http://dambiev.livejournal.com/660865.html

ОАК, ВАСО, Ил-112В
  • A_SEVER A_SEVER
    25.12.1601:23:53

    Без крыла смешно смотрится!    

    #868387
    • Sergio Buk Sergio Buk
      25.12.1601:55:06

      Как стручок.да!

      Ради шутки, простите!

      Отредактировано: Sergio Buk~02:57 25.12.16
      #868396
    • Нет аватара stadtisch
      25.12.1610:13:54

      На то и люди,и крыло построят и в воздух поднимут…русские)

      #868442
      • Нет аватара alexc38
        25.12.1611:07:35

        Опять мелкий, исподтишка, бытовой национализм на страницах любимого сайта. В воздух поднимут не русские, а РОССИЯНЕ, там работают люди разных национальностей, а в общем РОССИЯНЕ. Именно мелкий бытовой национализм делает свое черное дело, разрушает наше государство-Россию, разъединяет народы, живущие и любящие свою страну. Иностранные агенты, недоброжелатели «педалируют» этот пресловутый бытовой национализм, а наши дурачки готовы лоб расшибить, чтоб им помочь.

        #868460
        • Нет аватара stadtisch
          25.12.1611:42:48

          Ничего против россиян не имею,но я хочу быть русским,как папа с мамой родили)

          #868463
  • Нет аватара Евгений Медвежонков
    25.12.1610:56:41

    Крыло целиком собирают, единая конструкция. Редкое решение. Повышает прочность. Да и при сборке «не мешает». На картинке — очень «симпатичный» самолет. Скорее в небо.

    #868456
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