1282 племенные коровы из Нидерландов и Германии прибыли в Тюменскую область
Несколько партий племенного скота были досмотрены специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.
В общем счете специалисты Управления досмотрели 1282 голов крупного рогатого скота голштинской породы: из Голландии для фермы ООО «Тюменские молочные фермы», расположенной в селе Усть-Ламенка Голышмановского района, автомобильным транспортом приехали 985 голов; в село Першино Заводоуковского района из Германии доставили 297 нетелей, прибывших в адрес ООО «Першино».
Инспекторы Управления Россельхознадзора досмотрели живой груз и проверили ветеринарные сопроводительные документы на него. После этого «иностранки» были размещены на карантин для проведения необходимых диагностических исследований и других ветеринарных мероприятий.
Коровы голштинской породы являются довольно популярными у фермеров и молокопроизводителей Тюменской области, поскольку обладают рядом уникальных характеристик: ее представители являются самыми крупными среди животных молочных пород, они не требовательны к условиям размещения и климатическим условиям.
Более 100 лет голштины удерживают первенство по молочной продуктивности, что выдвигает их в качестве основной породы для молочных ферм промышленного тип.
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