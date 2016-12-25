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Сельское хозяйство

1282 племенные коровы из Нидерландов и Германии прибыли в Тюменскую область

Несколько партий племенного скота были досмотрены специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

В общем счете специалисты Управления досмотрели 1282 голов крупного рогатого скота голштинской породы: из Голландии для фермы ООО «Тюменские молочные фермы», расположенной в селе Усть-Ламенка Голышмановского района, автомобильным транспортом приехали 985 голов; в село Першино Заводоуковского района из Германии доставили 297 нетелей, прибывших в адрес ООО «Першино».

Инспекторы Управления Россельхознадзора досмотрели живой груз и проверили ветеринарные сопроводительные документы на него. После этого «иностранки» были размещены на карантин для проведения необходимых диагностических исследований и других ветеринарных мероприятий.

Коровы голштинской породы являются довольно популярными у фермеров и молокопроизводителей Тюменской области, поскольку обладают рядом уникальных характеристик: ее представители являются самыми крупными среди животных молочных пород, они не требовательны к условиям размещения и климатическим условиям.

Более 100 лет голштины удерживают первенство по молочной продуктивности, что выдвигает их в качестве основной породы для молочных ферм промышленного тип.

http://ursn72.ru/news/2710.html

Тюменская область, животноводство
  • Нет аватара kostya251189
    25.12.1608:46:16

    Ничего плохого не имею про данную новость, но констатация факта говорит о другом:

    1) Зачем ввозим так продолжительно скот из-за границы? У нас уже много своего акклиматизированного и адаптированного скота! Ввозя скот из-за границы мы рискуем его потерять, так как процент выбытия импортного скота доходит до 40!

    2) Логистика распределения скота по регионам должна быть иначе другой, например, составляются заявки по регионам в потребности коров. Далее, выясняются хозяйства, где находится уже акклиматизированный скот, и партиями передается в нуждающиеся хозяйства.

    3) Практика показывает, что такие (импортные коровы) погибают на взлете молочной продуктивности. Идет сильнейший раздой, на этом фоне наблюдается кетоз, и гибель животного. Корова (голштинская) она хорошая, но она очень вредная и очень капризная в содержании, кормлении и т. д.

    4) У таких коров очень высокий процент заболеваемости дистального отдела конечностей. Селекционеры подумали о вымени, о костяке, о кондициях, но увы, не подумали о связках!

    5) Последняя строка очень сильно наглядно говорит о многом — «Более 100 лет голштины удерживают первенство по молочной продуктивности, что выдвигает их в качестве основной породы для молочных ферм промышленного тип.» — это значит, что идет форсирование надоев, а ведь помимо надоев мы от коровы должны еще получать и по одному (два) теленка в год. НО! Из-за высокой лактационной доминанты, вся кровь уходит к вымени, и тут же выключается половая доминанта. У высокопродуктивных коров (голштинов) должна стоят цель важная: не только получить молоко, но и теленка. Иначе всей нашей работе — грош цена.

    #868436
    • goryachee_leto goryachee_leto
      25.12.1613:32:01

      Корова (голштинская) она хорошая, но она очень вредная и очень капризная в содержании, кормлении и т. д.

      Хоть и дилетант, но тоже думал об этом — для нашего климата есть же прекрасные породы: холмогорка, костромская и т. д.

      Благодаря тому, что холмогорская порода формировалась в суровых условиях Русского Севера, этот скот был менее подвержен простудным заболеваниям, таким как заболевания вымени, катары дыхательных путей, ревматизм, туберкулез и другие. Холмогорская порода превосходит по устойчивости к заболеванию лейкозом чёрно-пеструю, айрширскую и бурую латвийскую породы

      #868492
      • Нет аватара kostya251189
        25.12.1613:54:20

        Хоть и дилетант, но тоже думал об этом — для нашего климата есть же прекрасные породы: холмогорка, костромская и т. д.

        есть вот такой показатель «продуктивность. У коров холмогорской породы средняя продуктивность составляет 3500-4000 кг., в то время, как у голштинов 10000-15000 и еще выше.

        Да, вы правы безусловно, наш Российский скот наиболее подходит, нежели капризные голштинки.

        Но государство поставило задачу — нарОстить поголовье и нарАстить объемы молочной продукции.

        Государство выделило деньги, скот закупили и привезли. Все хорошо.

        Я не пессимист, смотрю на ситуацию глазами человека, который и сейчас работает с этими коровами.

        #868506
        • Макс Южный
          25.12.1616:09:54

          А почему не занимаются выведением приспособленных к нашим условиям коров на основе этих «голштинов»? Этим надо было начинать заниматься ещё пятнадцать лет назад. А мы до сих пор тысячами возим коров из Нидерландов.

          #868548
          • Нет аватара kostya251189
            25.12.1616:20:37

            Тут вопрос вот в чем: пока государство будет выделять деньги (субсидии) на импорт скота, это и будет идти.

            Как только финансирование прекратят сразу же начнут думать о восстановлении своих российских пород.

            Да, наши породы (холмогорская, костромская и т. д.) они по продуктивности уступают голштинам. Но давайте зададим вопрос — нам нужно чтобы корова давала стабильно и жила долго? или все же чтобы корова давало много, но разово и при этом, срок ее использования (жизни) будет коротким — примерно 2-3 лактации.

            Нужен четкий системный подход в решении вопроса о насыщении своих российских хозяйств отечественными породами.

            Да, и главное! У нас в России отсутствует или ведется (в некоторых регионах России) единый регистр племени скота. Привожу пример: сейчас каждое хозяйство само решает, какое семя завозить для коров, из каких стран, от каких быков и т. д. Раньше (в СССР) этим занимались племстанции, которых на данный момент практически нет. А если они (племстанции) и есть, они влиятельного весомого голоса для хозяйств не имеют. И это очень плохо.

            Нельзя составить полноту картины продуктивности по коровам, а зачастую, она даже и в хозяйстве в самом не ведется.

            Подводных камней очень много, и если тут все расписывать, не хватит и времени, и суток.

            Отредактировано: kostya251189~17:26 25.12.16
            #868555
            • Макс Южный
              25.12.1616:56:16

              А что с биоинженерными научными разработками в области производства молока?

              Учёные давно пытаются выращивать молокопроизводящие ткани. В конечном счёте это должно привести к тому, что вместо коров будут стоять ряды с ёмкостиями с такими тканями в неких обращаемых питательных растворах, которые и будут производить молоко.

              Это позволит, по идее, как снизить себестоимость его производства (не надо тратиться на выращивание костей, шкуры и все остального лишнего в целой корове), так и решить вопрос с «гуманностью» обращения с животными (которые не любят рано умирать, тем более в болезнях; не любят, когда у них отбирают телят).

              Как я понимаю, пока всё это очень дорого? Сколько лет ещё ждать до того, как такое молочное (да и мясное) биоинженерное производство станет действительностью?

              Отредактировано: Макс Южный~17:58 25.12.16
              #868568
          • Нет аватара amtop
            25.12.1617:57:37

            Вот. А сайт называется «Сделано у нас», вроде как. Тут получается прям по рубрике «к нам опять завезли».

            #868580
  • Нет аватара Евгений Медвежонков
    25.12.1612:45:05

    Скот из-за границы ввозим по причине того, что за этот скот платит государство. Свою селекционную работу вести трудно, долго и «не видно», а тут — закупили столько то, решаем проблему молока. К сожалению, чиновники во всем мире одинаковы. Им важно отчитаться как можно быстрее, когда наступят проблемы — его уже не будет на этой должности, он будет «решать проблему» свинины, или тракторов, или ещё чего-нибудь… Хозяева должны решать, где и какой закупать скот.

    #868476
    • Нет аватара ivania
      25.12.1613:22:09

      А у нас где-нибудь селекционная работа ведется?

      #868485
      • Владислав Варзаков Владислав Варзаков
        25.12.1616:02:31

        Не в курсе, как сейчас, но лет 10 назад у нас селекционные работы с КРС были на весьма плачевном уровне. Не думаю, что сейчас ситуация кардинально изменилась.

        Вывести свою линию это не просто дорого, а очень дорого. Это почти нано-технологии, хотя многим кажется, что ерунда. Уходит уйма времени и средств.

        В 90-ые 99% селекционных работ были остановлены. И я не слышал, чтоб в 00-ые кто-то что-то всерьёз пытался делать. И это касается не только животноводства, но и растениеводства. Мы сильно отстали в этом направлении и увы, насколько мне известно, сидим на «селекционной» игле. Могу предположить, что в этом плане мы, как минимум на 80%, зависим от Запада.

        #868546
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