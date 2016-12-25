1282 племенные коровы из Нидерландов и Германии прибыли в Тюменскую область

Несколько партий племенного скота были досмотрены специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

В общем счете специалисты Управления досмотрели 1282 голов крупного рогатого скота голштинской породы: из Голландии для фермы ООО «Тюменские молочные фермы», расположенной в селе Усть-Ламенка Голышмановского района, автомобильным транспортом приехали 985 голов; в село Першино Заводоуковского района из Германии доставили 297 нетелей, прибывших в адрес ООО «Першино».

Инспекторы Управления Россельхознадзора досмотрели живой груз и проверили ветеринарные сопроводительные документы на него. После этого «иностранки» были размещены на карантин для проведения необходимых диагностических исследований и других ветеринарных мероприятий.

Коровы голштинской породы являются довольно популярными у фермеров и молокопроизводителей Тюменской области, поскольку обладают рядом уникальных характеристик: ее представители являются самыми крупными среди животных молочных пород, они не требовательны к условиям размещения и климатическим условиям.

Более 100 лет голштины удерживают первенство по молочной продуктивности, что выдвигает их в качестве основной породы для молочных ферм промышленного тип.