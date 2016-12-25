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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый тепличный комплекс начал работу в Башкирии

В райцентре Буздяк ведётся строительство тепличного комплекса фермера Фавиля Хабибрахманова. На сегодняшний день в четыре этапа построен тепличный комплекс общей производственной площадью 6 га. Объём инвестиций составил 1,1 млрд рублей. В районе появилось 70 новых рабочих мест.

Только в этом году произведено 4,8 тысячи тонн огурцов. Кроме того, в хозяйстве выращивают зелень (петрушка, укроп, базилик) и салат листовой. Продукции комплекса присвоен знак «Продукт Башкортостана».

В течение ближайших трёх-четырёх лет площади для выращивания овощных культур планируется увеличить в два раза. Годовой объём выпуска продукции составит 9-11 тысяч тонн. При этом будет дополнительно создано до 150 новых рабочих мест.

Современное оборудование позволяет выращивать здесь урожай круглый год. Сейчас в комплексе получают — огурцы, салаты, зелень, а в дальнейшем планируется выращивать болгарский перец, томаты и баклажаны. Продукции комплекса был присвоен знак «Продукт Башкортостана».

В рамках инвестиционного проекта хозяйство получает субсидии на возмещение части затрат.

 http://pravitelstvorb.ru/...news.php?ELEMENT_ID=14889 

http://sputnik.fm/news/19415_v_bashkirskom_sele_buzdjak_otkrylsja_novyj_teplichnyj_kom

Башкирия, тепличный комплекс, овощеводство
  • Великоросс Великоросс
    25.12.1608:35:44

    Отредактировано: Великоросс~09:42 25.12.16
    #868435
  • Нет аватара Rundl
    25.12.1614:21:00

    Социальный эффект от строительства — 70 рабочих мест с уровнем зарплаты не менее 18 тысяч рублей в месяц.

    Меньше 300 долларов в месяц считается каким-то достижением, какой-то эффект находят. Позорище.   

    #868520
    • Нет аватара termometrix
      25.12.1614:27:10

      По ППС 800-900 долларов.Зарплаты будут расти…

      #868522
    • goryachee_leto goryachee_leto
      25.12.1616:19:10

      Меньше 300 долларов в месяц считается каким-то достижением

      Райцентр.

      #868553
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    25.12.1614:27:33

    Молодцы! Ничего себе предприниматель, на 1 млрд. рублей построил! Побольше бы в стране таких предпринимателей. Может, тогда и тех, кто всё только на доллары меряет, поменьше бы стало.

    #868523
  • Нет аватара termometrix
    25.12.1614:27:34

    + Побольше бы таких объектов!Тысячи по всей стране.

    Отредактировано: termometrix~15:28 25.12.16
    #868524
  • Anton Ivanushkin
    25.12.1617:04:18

    откуда у ИП Хабибрахманова 1 млрд рублей?))))   :

    #868571
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