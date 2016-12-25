Новый тепличный комплекс начал работу в Башкирии
В райцентре Буздяк ведётся строительство тепличного комплекса фермера Фавиля Хабибрахманова. На сегодняшний день в четыре этапа построен тепличный комплекс общей производственной площадью 6 га. Объём инвестиций составил 1,1 млрд рублей. В районе появилось 70 новых рабочих мест.
Только в этом году произведено 4,8 тысячи тонн огурцов. Кроме того, в хозяйстве выращивают зелень (петрушка, укроп, базилик) и салат листовой. Продукции комплекса присвоен знак «Продукт Башкортостана».
В течение ближайших трёх-четырёх лет площади для выращивания овощных культур планируется увеличить в два раза. Годовой объём выпуска продукции составит 9-11 тысяч тонн. При этом будет дополнительно создано до 150 новых рабочих мест.
Современное оборудование позволяет выращивать здесь урожай круглый год. Сейчас в комплексе получают — огурцы, салаты, зелень, а в дальнейшем планируется выращивать болгарский перец, томаты и баклажаны. Продукции комплекса был присвоен знак «Продукт Башкортостана».
В рамках инвестиционного проекта хозяйство получает субсидии на возмещение части затрат.
25.12.1608:35:44
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