Новый тепличный комплекс начал работу в Башкирии

В райцентре Буздяк ведётся строительство тепличного комплекса фермера Фавиля Хабибрахманова. На сегодняшний день в четыре этапа построен тепличный комплекс общей производственной площадью 6 га. Объём инвестиций составил 1,1 млрд рублей. В районе появилось 70 новых рабочих мест.

Только в этом году произведено 4,8 тысячи тонн огурцов. Кроме того, в хозяйстве выращивают зелень (петрушка, укроп, базилик) и салат листовой. Продукции комплекса присвоен знак «Продукт Башкортостана».

В течение ближайших трёх-четырёх лет площади для выращивания овощных культур планируется увеличить в два раза. Годовой объём выпуска продукции составит 9-11 тысяч тонн. При этом будет дополнительно создано до 150 новых рабочих мест.

Современное оборудование позволяет выращивать здесь урожай круглый год. Сейчас в комплексе получают — огурцы, салаты, зелень, а в дальнейшем планируется выращивать болгарский перец, томаты и баклажаны. Продукции комплекса был присвоен знак «Продукт Башкортостана».

В рамках инвестиционного проекта хозяйство получает субсидии на возмещение части затрат.

http://pravitelstvorb.ru/...news.php?ELEMENT_ID=14889