Строительство опытовых судов «Ладога» и «Ильмень» на ЛСЗ «Пелла»

Опытовые суда «Ладога» и «Ильмень» проекта 11982 строятся на новой производственной площадке ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1120 т.

Главные размерения: длина — 59.7 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 1000 миль.

Экипаж — 16 человек и 9 членов экспедиции

Фото автора, 24 декабря 2016 года.