Строительство опытовых судов «Ладога» и «Ильмень» на ЛСЗ «Пелла»
Опытовые суда «Ладога» и «Ильмень» проекта 11982 строятся на новой производственной площадке ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1120 т.
Главные размерения: длина — 59.7 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания: 1000 миль.
Экипаж — 16 человек и 9 членов экспедиции
Фото автора, 24 декабря 2016 года.
25.12.1619:18:03
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