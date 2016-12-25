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Фотофакты

Строительство опытовых судов «Ладога» и «Ильмень» на ЛСЗ «Пелла»

Опытовые суда «Ладога» и «Ильмень» проекта 11982 строятся на новой производственной площадке ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1120 т.

Главные размерения: длина — 59.7 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 1000 миль.

Экипаж — 16 человек и 9 членов экспедиции

Фото автора, 24 декабря 2016 года.


Ленинградская область, Пелла, опытовое судно, 11982, Ильмень, Ладога
  • Нет аватара Clausson
    25.12.1619:18:03

    Продукция «Пелла» образец эстетики. Неожиданно.

    #868614
    • A_SEVER A_SEVER
      25.12.1619:26:08

      Продукция «Пелла» образец эстетики.
      Эстетика судов проекта 11982 это заслуга их проектанта — ЦМКБ «Алмаз», заслуга «Пеллы» в другом — она быстро и качественно их строит!

      #868618
  • Katamaran Katamaran
    25.12.1619:26:02

    Сегодня написали, что до 2022 года Пелла хочет 18 Каракуртов построить

    #868617
    • Katamaran Katamaran
      25.12.1619:26:52

      Судостроительное предприятие «Пелла» до 2022 года построит для нужд ВМФ 18 малых ракетных кораблей (МРК) нового поколения проекта 22800. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский после церемонии закладки очередного корабля этого проекта «Буря» в Санкт-Петербурге.

      Как сообщает ТАСС, на предприятии «Пелла» уже находятся на различных этапах постройки три МРК нового поколения — «Ураган», «Тайфун» и «Шквал». Спроектированные центральным морским проектно- конструкторским бюро «Алмаз», они будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Среди преимуществ этих кораблей — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.

      #868619
      • A_SEVER A_SEVER
        25.12.1619:34:54

        Судостроительное предприятие «Пелла» до 2022 года построит

        Холдинг «Ак Барс» будет пытаться претендовать на часть этого заказа, и возможности его лобби я бы не стал недооценивать. Поживём — увидим, пусть победит сильнейший!    

        #868620
        • Katamaran Katamaran
          25.12.1620:17:05

          Дальний Восток этим не загрузить?

          #868630
          • A_SEVER A_SEVER
            25.12.1620:39:50

            Дальний Восток этим не загрузить?

            Важно не только загрузить тот или иной судостроительный завод заказом, но и получить от него заказанную продукцию в указанный в контракте срок. Пока на Дальнем Востоке срок может обеспечить только «Восточная верфь», но она уже имеет заказы и от МО, и от ФСБ.

            #868633
            • Нет аватара g1v2
              25.12.1620:46:54

              Лично мое имхо — Восточной верфи тоже рано или поздно дадут заказ на 6 мрк для ТОФ.

              #868635
      • Нет аватара mik88
        25.12.1621:06:53

        О, славные названия возрождаются! Будем ждать соединения «плохой погоды»

        #868638
        • A_SEVER A_SEVER
          25.12.1621:18:45

          Будем ждать соединения «плохой погоды"
          Строительство серии на 3-х ССЗ одновременно гарантирует быстрое их появление!    

          #868640
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