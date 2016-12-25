В ученый центр ПВО в Ейске поступили тренажеры ЗРПК «Тунгуска», ЗРК «Тор-М2У» и «Стрела-10»

Тренажерные комплексы 726 учебного центра войск ПВО Сухопутных войск, дислоцируемого в Ейске, пополнили новые.

К апробации устройств зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности действия «Тор-М2У» допустили 200 новобранцев осеннего призыва.

Помимо тренажера ЗРК малой дальности действия «Тор-М2У» в ейский центр поступили также более 10 тренажерных комплексов для подготовки операторов зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10».

Отличительной особенностью ЗРК «Тор-М2У» является возможность комплекса вести огонь по воздушным объектам, находясь в движении. Ранее прикрытие с воздуха находящихся на марше войск было возможным лишь с короткой остановки.

По данным пресс-службы ЮВО, данные учебные комплексы максимально точно создают условия реального боя в условиях всех климатических, ландшафтных зон и времени суток и помогают максимально эффективно подготовить младших специалистов для работы на новейшей боевой технике, поступающей в войска ЮВО.