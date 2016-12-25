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Экспорт

Грузинские авиастроители будут ремонтировать самолёты на оренбургских станках

Поставку оборудования на Тбилисский авиационный завод осуществил Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования. В Грузию экспортировали правильно-отрезные автоматы.

Специалисты «Долины» выезжали к авиастроителям на пусконаладочные работы. Кувандычане познакомили рабочих и инженеров завода с техническими характеристиками станков, требованиями по обслуживанию, правилами техники безопасности при эксплуатации, обучили работе на них.

Партнеры из Грузии заинтересовались также новой партией оборудования для обработки арматурной стали.

В 2016 году инженерно-технический центр Кувандыкского завода разработал новые единицы оборудования. Самым крупным проектом стал модельный ряд гидравлических листовых ножниц. Спроектировано и уже начато производство четырех различных моделей.

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/22/405805.html

Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина", Оренбургская область
  • Glass Glass
    25.12.1623:22:21

    Что ж вы такие фотографии выкладываете? Станок как буд то в гараже склепали. Кабели подвязаны веревочкой, кожуха защитного нет на шкивах…

    #868673
  • Обитатель Арктики Обитатель Арктики
    26.12.1600:05:47

    А какие самолеты в Грузии делают, чёт я не понял новости.

    #868685
    • Олег Лешуков Олег Лешуков
      26.12.1601:39:54

      Су 25 скорее всего.У них сохранилось производство,правда самолёт «с нуля» без российских комплектующих им все равно не сделать.Видимо будут модернизировать старые.

      #868695
  • Нет аватара Solncevorot
    26.12.1600:38:57

    Партнеры из Грузии заинтересовались также новой партией оборудования для обработки арматурной стали.

    Железобетонные самолеты делать буду, дарагой.

    #868690
  • Александр Скориков
    26.12.1602:23:24

    вай! мы работать будем? на русских станках? вай? чача была? нет, это просто бред…

    #868699
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