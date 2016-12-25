Грузинские авиастроители будут ремонтировать самолёты на оренбургских станках

Поставку оборудования на Тбилисский авиационный завод осуществил Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования. В Грузию экспортировали правильно-отрезные автоматы.

Специалисты «Долины» выезжали к авиастроителям на пусконаладочные работы. Кувандычане познакомили рабочих и инженеров завода с техническими характеристиками станков, требованиями по обслуживанию, правилами техники безопасности при эксплуатации, обучили работе на них.

Партнеры из Грузии заинтересовались также новой партией оборудования для обработки арматурной стали.

В 2016 году инженерно-технический центр Кувандыкского завода разработал новые единицы оборудования. Самым крупным проектом стал модельный ряд гидравлических листовых ножниц. Спроектировано и уже начато производство четырех различных моделей.