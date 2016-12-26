На Сахалине открыли тепличный комплекс

В сжатые сроки — менее чем за 5 месяцев внушительных размеров теплицы площадью 2 гектара или 20 тысяч квадратных метров построило одно из ведущих хозяйств области — АО «Совхоз «Тепличный» расположенное в Южно-Сахалинске. Накануне состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1600 тонн свежих овощей.

Новые теплицы хозяйство возвело на месте старых и неэффективных. Их снесли в середине мая. Уже в начале лета на площадке закипела стройка. Был выполнен большой объем грунтовых работ — в отдельных местах строителям пришлось ликвидировать неровности высотой в несколько метров. Произошла полная замена водовода и теплотрасс. Кроме того, для использования технологии светокультуры была возведена новая подстанция мощностью 3 мегаватта.

Уже в октябре строительство комплекса завершилось, начался монтаж оборудования. А в начале декабря здесь высадили рассаду. Чтобы уже к Новому году собрать первый урожай огурцов.

Урожайность овощей в новом комплексе будет рекордной для области - до 100-120 килограммов с одного квадратного метра в течение года. Это на уровне показателей лучших хозяйств страны.

Сахалинское чудо агротехники — это симбиоз голландских технологий и отечественного оборудования. Тепличные конструкции, к примеру, из Калужской области, лампы — из Воронежской. Для растений здесь созданы, пожалуй, идеальные условия: температуру и влажность регулирует система управления микроклиматом, питательные вещества дает капельный полив, специальные фитолампы излучают особый «правильный» свет, который не вызывает у листьев ожогов.

Впервые в регионе примена систему интерплантинга — совместного выращивания в одной теплице молодых и взрослых растений, по сути, речь идет о беспрерывном круглогодичном производстве. Выращивать здесь планируем исключительно огурцы.

В 2016 году в Сахалинской области в сравнении с 2015 на 34 процента выросло производство картофеля и на 26 процентов — овощей. И в этом также есть немалая заслуга «Тепличного». Сельхозотрасль в целом заканчивает год с высокими показателями. К примеру, на Сахалине почти на 1000 тонн выросло производство свинины, и на 1500 увеличилось поголовье мясного скота.

В 2016 впервые за последние несколько десятков лет на острове произвели собственных бройлеров. Спрос на первые 200 тонн превзошел все ожидания — мясо птицы мгновенно раскупили. До конца года в продажу поступят еще 40 тонн. А уже в следующем году планируется выпустить такой продукции в 11 раз больше — 2600 тонн, а в 2018 — 5000 тонн, в 2019-2020 годах выйти на показатель в 10 тысяч тонн. Также в уходящем году на Сахалине открылась перепелиная ферма на 100000 перепелов. Ежегодно хозяйство будет производить 7 миллионов яиц и 50 тонн диетического мяса.

2017 год также обещает быть богатым на открытия. В регионе появятся новые животноводческие производства, на полную мощность заработает свинокомплекс в селе Таранай. Будет расширяться и производство овощей закрытого грунта. Планируется строительство современных теплиц с системой искусственного досвечивания на островах Итуруп, Кунашир и Парамушир. АО «Совхоз «Тепличный» приступит к возведению еще одного комплекса площадью 2 гектара, подобного тому, что был построен в этом году.