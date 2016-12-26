На Сахалине открылся новый детский сад

В посёлке Тымовское сдан в эксплуатацию детский сад на 200 мест. Здесь будет трудиться более 70 человек персонала. Теперь в районе снята проблема с местами в дошкольных учреждениях. Их имеется даже с некоторым запасом. Уже набран штат детского сада.

Двухэтажное здание нового детсада отличается от всех имеющихся уже внешним видом: огромные окна, обширные балконы. Оно соответствует всем нынешним требованиям к детской дошкольной организации. Здесь будет работать 10 групп от полутора до семи лет. Для ребятишек предусмотрены просторные игровые помещения, удобные лестницы, отдельные спальни и столовые, залы для проведения мероприятий, имеется комната для компьютерных занятий, помещения для персонала и другие, необходимые для эффективной работы детского учреждения.

Особого внимания заслуживает пищеблок детсада, он оборудован современными конвекционными печами, духовыми шкафами, холодильниками. Впечатляет и прачечная, расположенная в просторном и сухом подвальном помещении и также оборудованная стиральными, сушильными и гладильными автоматами.