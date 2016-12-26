Компания «Сухой» полностью выполнила гособоронзаказ 2016 года по фронтовым бомбардировщикам Су-34

23 декабря с аэродрома новосибирского филиала компании «Сухой» — НАЗ им. В.П. Чкалова, взлетела и направилась к месту своей дислокации в одну из авиационных частей ВКС России очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Таким образом, «Сухой» полностью выполнил гособоронзаказ 2016 г. по этому типу самолетов.

Новосибирский авиазавод работает с высокой эффективностью. Государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 в войска ВКС до 2020 года обеспечивает его стабильную загрузку на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. В настоящее время самолеты успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества.

Особенностями Су-34, в частности, являются: увеличение дальности полета до 4000 км, максимальной скорости до 1900 км/ч, боевой нагрузки до 8 тонн. На самолетах установлены новейшая система вооружения и система заправки в воздухе.