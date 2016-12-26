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Армия и Флот

Компания «Сухой» полностью выполнила гособоронзаказ 2016 года по фронтовым бомбардировщикам Су-34

23 декабря с аэродрома новосибирского филиала компании «Сухой» — НАЗ им. В.П. Чкалова, взлетела и направилась к месту своей дислокации в одну из авиационных частей ВКС России очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Таким образом, «Сухой» полностью выполнил гособоронзаказ 2016 г. по этому типу самолетов.

Новосибирский авиазавод работает с высокой эффективностью. Государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 в войска ВКС до 2020 года обеспечивает его стабильную загрузку на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. В настоящее время самолеты успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества.

Особенностями Су-34, в частности, являются: увеличение дальности полета до 4000 км, максимальной скорости до 1900 км/ч, боевой нагрузки до 8 тонн. На самолетах установлены новейшая система вооружения и система заправки в воздухе.

http://www.sukhoi.org/news/company/?id=5895

ПАО Сухой, Су-34
  • Nelton Nelton
    26.12.1608:12:03

    >> «Сухой» полностью выполнил гособоронзаказ 2016 г. по этому типу самолетов.

    Так сколько в итоге в этом году, и сколько (для сравнения) было в 2013-2015?

    #868723
    • Нет аватара allez
      26.12.1610:04:17

      Су-34 закупается российскими военными с 2008 года. Первый контракт стоимостью 33,6 миллиарда рублей подразумевал поставку 32 машин и был завершен в декабре 2013 года. Второй, объемом 140 миллиардов рублей, заключили в феврале 2012 года. По нему до конца 2018 года должны быть сданы еще 92 самолета.

      Отредактировано: allez~11:05 26.12.16
      #868749
      • Макс Южный
        26.12.1613:37:29

        А как для самолётов наибольшая скорость как считается?

        1900 км/ч это при полных баках с керосином, при полной нагрузке вооружением? Или при неких средних показателях и того, и другого?

        #868832
        • Антон Храмов Антон Храмов
          26.12.1614:21:52

          Полагаю, при нормальной взлетной массе на большой высоте.

          масса:

          нормальная взлётная: 39 000 кг

          максимальная взлётная: 45 000 кг

          нормальная нагрузка со 100% топлива: 4 400 кг

          топливо 100%: 12 100 кг

          Отредактировано: Антон Храмов~15:23 26.12.16
          #868853
          • Макс Южный
            26.12.1615:26:10

            На счёт высоты: как я понимаю, есть кривые зависимости сопротивления воздуха, количества кислорода от высоты, и наибольшая скорость каждой модели самолёта при этом достигается на своей высоте. Наверное, эти данные негласные, может, даже, государственная тайна?

            Допустим, «Су-34» может разогнаться до 1900 км/ч на высоте ХХ км, но об этом знают только в МО РФ и ОКБ Сухого? Пишут, что «на большой высоте» скорость увеличивается до 2200 км/ч, но, получается, что высоты ни для 1900, ни для 2200 не гласные.

            Что касается нормальной взлётной массы: похоже, это 22500 кг (самолёт с патронами для пушки и экипажем) + 12100 (топливо) + 4400 (ракетно-бомбовое вооружение) = 39 000 кг.

            #868887
            • Антон Храмов Антон Храмов
              26.12.1616:37:00

              Точных данных у меня конечно нет.

              Но скорость измеряли на высоте 11 км.

              С грузом в 5 тонн самолет забрался на высоту более 15 км и это мировой рекорд для данного класса самолетов. Но мне неизвестно сколько в нем было топлива.

              #868937
              • Макс Южный
                26.12.1617:52:36

                Если 1900 при 11 км, то, наверное, 2200 км/ч на высоте 15 км или около того.

                #868963
    • Юрген Юрген
      26.12.1611:01:32

      «С передачей 23 декабря 2016 года четыре Су-34 общее количество машин этого типа, построенных НАЗ по гособоронзаказу 2016 года, достигло 16 самолетов. Не исключено, что до конца года завод, как обычно в последние годы, сдаст еще два «свепхплановых» бомбардировщика Су-34 по программе 2016 года.

      Переданные 23 декабря 2016 года ВКС четыре самолета Су-34 стали 51-й — 54-й машинами, поставленными по контракту З/4/½-12-ДОГОЗ от 25 февраля 2012 года на поставку Министерству обороны России 92 бомбардировщиков Су-34 на сумму 140 млрд рублей. Первые два Су-34 по данному контракту были переданы в Новосибирске ВВС России 24 декабря 2013 года, следующие 18 самолетов — в 2014 году, еще 18 самолетов — в 2015 году, и теперь 16 — в 2016 году.

      С передачей ВКС России четырех бомбардировщиков 23 декабря 2016 года, общее количество Су-34, сданных по всем контрактам, включая семь опытных и предсерийных образцов, достигло 98 единиц. Как сообщалось, еще 19 августа 2016 года на НАЗ состоялась официальная церемония выкатки сотого построенного бомбардировщика Су-34, который, видимо, будет передан ВКС России к концу года в числе двух «внеплановых» самолетов."

       http://bmpd.livejournal.com/2344648.html 

      #868770
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
  • Евгений Кулаков
    26.12.1615:35:29

    Передали 4 самолета — а на какую базу они полетели, знает кто?

    #868894
  • Нет аватара монархист
    26.12.1615:36:09

    Точно надо так:

    Машины СУ-34 поставлены в количестве _____ в полк номер _____ командир _____ фио.

    При этом мощность заводов по выпуску данных самолетов составляет ___ шт (в мирное время) и ____ шт (при переводе заводов на военное положение).

    Адреса русских оборонных заводов и фамилии директоров:________

    Если чего не указал, пишите — уточним. А то действительно вода какая-то, без конкретики. В принципе, можно прислать форму для заполнения на английском языке.

    #868896
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