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Фотофакты

Строящийся ледокол «Виктор Черномырдин»

Линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25).

Заложен в Санкт-Петербурге на ООО «Балтийский завод — судостроение» 10 октября 2012 года.

В настоящее время на заводе завершается подготовка к спуску корпуса ледокола на воду.

Фото автора, 24 декабря 2016 года.


Санкт-Петербург, Балтийский завод, ледокол, 22600
  • Игорь Эйдельман Игорь Эйдельман
    26.12.1610:21:20

    Масштабный человек был.

    И газовое хозяйство отстоял от разграбления.

    #868750
    • A_SEVER A_SEVER
      26.12.1610:23:51

      Масштабный человек был
      А как образно и ёмко выражал свои мысли!    

      #868751
      • Akimich Akimich
        26.12.1610:31:09

        Вот-вот, хоть книгу-цитатник издали бы… Да по бортам ледокола цитаты написать (в качестве предложения)

        #868756
        • A_SEVER A_SEVER
          26.12.1610:33:35

          по бортам ледокола цитаты написать
          Не стоит — будет отвлекать экипажи встречных судов от процесса судовождения!    

          P. S. А то получится хотели как лучше, а получилось как всегда…    

          Отредактировано: A_SEVER~17:16 26.12.16
          #868757
  • Нет аватара angel
    26.12.1611:44:13

    никогда ледоколы не делали и вот опять

    #868785
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    26.12.1611:49:07

    уж лучше ледокол Черномырдин,чем чёрти что Ельцин-центр. ледокол хоть пользу приносить будет

    #868788
    • Katamaran Katamaran
      26.12.1612:09:34

      Функции примерно похожи. Один разламывает лед для проводки судов, другой разжижает мозги для проводки нужных интересов партнеров.

      #868794
      • A_SEVER A_SEVER
        26.12.1612:21:33

        для проводки нужных интересов партнеров
        Всё не так однозначно:
        Президентский Центр Б.Н. Ельцина был создан в соответствии с принятым в 2008 году федеральным законом № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий».
        В попечительский совет центра среди прочих входят Шойгу и Холманских.

        #868795
        • Katamaran Katamaran
          26.12.1612:35:28

          ну, было бы удивительно, что люди были бы не благодарны человеку, при котором началась их активная полит.деятельность. другой вопрос в том, что я также ознакомился с их мультфильмом и с никитой михалковым по большей части солидарен.

          #868800
        • Katamaran Katamaran
          26.12.1612:36:37

          Министр культуры России Владимир Мединский выступил в поддержку режиссера Никиты Михалкова, который ранее раскритиковал «Ельцин-центр». По мнению главы Минкульта, музей представляет историю России «как череду бессмыслицы и беспросветности». Кроме этого, как считает Мединский, некие люди якобы неверно передали вдове первого российского президента Наине Ельциной слова Михалкова, о чем ранее заявлял сам режиссер.

          Никита Михалков выступил с критикой «Ельцин-центра» на заседании Совета Федерации 9 декабря. Он утверждает, что музей необъективно трактует российскую историю и тем самым «разрушает национальное самосознание детей». Наина Ельцина назвала это ложью. Позднее режиссер выразил сожаление, что его заявление огорчило вдову первого президента России, однако не стал отказываться от своих слов.

          #868801
          • Юрген Юрген
            26.12.1612:54:56

            Чья бы корова мычала. Уж Михалкову то с его УГ-2 лучше помолчать.

            #868807
            • Katamaran Katamaran
              26.12.1613:04:37

              Ну у него есть и много реально хороших кинокартин.

              #868812
            • moskovskiy-310 moskovskiy-310
              26.12.1615:30:10

              тем не менее,именно у Михалкова есть Оскар…у других наших псевдовеликих российских режиссёров нет практически НИЧЕГО…так что корова Михалкова вполне и помычать может…или Вы предпочитаете Рынски-Малашенковых слушать?

              #868890
              • Юрген Юрген
                26.12.1615:35:10

                А у Горбачева нобелевская премия мира, может его тоже послушать?

                #868893
                • Комментарий удален
                • moskovskiy-310 moskovskiy-310
                  26.12.1615:50:58

                  удобно…Вы сказали,что у Михалкова УГ…я указал,что Михалков признан в своей области…вместо того,чтобы ответить на ЭТО,вы перескочили на Горбачёва. следующим Пастернак будет? или Солженицын?

                  и да,если Вам лично что-то не нравится,это не значит,что это уг…если только Вы кинокритик…

                  Отредактировано: moskovskiy-310~16:53 26.12.16
                  #868904
                  • Юрген Юрген
                    26.12.1616:01:06

                    удобно…Вы сказали,что у Михалкова УГ…я указал,что Михалков признан в своей области…вместо того,чтобы ответить на ЭТО,вы перескочили на Горбачёва. следующим Пастернак будет? или Солженицын?

                    Михалков признан в своей области, Горьбачев признан в своей области. Правильно? Причем если Михалков признан в области кино (награда все-таки за кино), то Михаил Сергеевич, видимо, имеет решающее слово и непревзойденный опыт в области международной политики.

                    и да,если Вам лично что-то не нравится,это не значит,что это уг…если только Вы кинокритик…

                    По-моему, зритель достаточно явно голосует рублем в отношении его последних работ. Так что не нравится не только лично мне. Это раз

                    Награда не дает индульгенцию на всю оставшуюся жизнь. Это два.

                    И не будем забывать, когда и за какой фильм ему дали «Оскар». Фильм про ужасы тоталитарного СССР, начало 90-х. Конъюнктурщина, как есть. Это три.

                    и да,Горбачёв внёс в развал СССР такую же роль,как и Ельцин…так давайте Горбачёв-Ельцин центр называть…а не вести историю России с 1992-го года

                    Я веду ее с середины 15 века, ну это когда Иван 3 объединил княжества и все такое.

                    #868913
              • A_SEVER A_SEVER
                26.12.1615:54:24

                именно у Михалкова есть Оскар
                За фильм «Утомлённые солнцем», очерняющем советский период нашей истории.

                #868908
                • Юрген Юрген
                  26.12.1616:22:56

                  (Поперхнулся чаем)

                  Да ты сегодня прям наповал валишь!

                  #868927
          • A_SEVER A_SEVER
            26.12.1615:51:44

            Он утверждает, что музей необъективно трактует российскую историю

            Сложно ожидать объективности от государственного персонального музея, основная цель которого — по возможности обелить государственного деятеля, которому он посвящён.

            А поскольку Ельцин фигура скорее негативная, то для создания его позитивного образа приходится очернять исторический период, предшествующий его правлению.

            Хотя на мой взгляд ничего нового не произошло — в своё время много было объективности в Центральном музее В.И. Ленина, в зале, рассказывающем о жизни Российской империи в дореволюционный период?

            #868905
            • alex4spb alex4spb
              26.12.1616:31:03

              не могу не процитировать:

              «Хотели как лучше, а получилось как всегда"

              © В.С.Черномырдин

              #868932
        • moskovskiy-310 moskovskiy-310
          26.12.1615:28:48

          и?

          если это такой глобальный проект,то ему место в Москве…

          второе,у нас теперь фамилия Шойгу-это индульгенция? очень похоже на Владислава Ковтуна(лысый украинец)"как вы можете спорить,это же сам Путин сказал"

          третье,мне стыдно,но кто такой Холманских я ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮ…вот Халилова знаю,Александрова знаю,Доктора Лизу знаю,Гагарина знаю,разных Толстых знаю…а почему я должен уважать Ельцин-центр только из-за того,что там какой-то Холманских???

          П.С. почитал я,кто такой Холманских…остался при своём мнении…думаю,что через пару дней ЭЛЕМЕНТАРНО снова забуду этого советника 1-го класса…

          Отредактировано: moskovskiy-310~16:34 26.12.16
          #868888
          • A_SEVER A_SEVER
            26.12.1616:05:57

            если это такой глобальный проект,то ему место в Москве
            Разве проблема «Ельцин-центра» в том, где он построен?

            Хотя идея строительства персонального музея президента на его родине мне нравится, почему всё обязательно должно быть в Москве?

            но кто такой Холманских я ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮ
            Ну как же?    
            С августа 2011 года занял пост начальника сборочного цеха ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского"[3]. (Цех № 130, сборочное производство танков).

            Стал известен во время телемоста с Путиным в декабре 2011 года, когда высказался в поддержку Путина.

            Принял активное участие в кампании по выборам президента России 2012 года, поддерживая кандидата Путина. В частности, был одним из организаторов Комитета в поддержку Владимира Путина «Уралвагонзавода», являлся доверенным лицом кандидата в президенты Путина.

            а почему я должен уважать Ельцин-центр
            Каждый сам вправе решать, какие музеи и за что ему любить.

            Лично я предпочитаю Центральный музей военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

            #868916
      • moskovskiy-310 moskovskiy-310
        26.12.1615:30:29

        полностью согласен!    

        #868891
  • Bdd Bdd
    26.12.1615:11:40

    ледокол Черномырдин звучит как ледокол Брежнев( или крейсер был?) — в общем зря это,надо более однозначные личности выбирать

    #868880
    • Юрген Юрген
      26.12.1615:16:49

      Ага, предлагаю «Виталий Мутко» назвать — непотопляемое судно будет!    

      #868883
    • A_SEVER A_SEVER
      26.12.1615:25:23

      звучит как ледокол Брежнев( или крейсер был?)
      Имя «Леонид Брежнев» 4 года носил атомный ледокол «Арктика».

      #868886
    • Katamaran Katamaran
      26.12.1615:36:15

      прирост экономики на треть? нормуль, мощное судно будет.

      #868897
      • Bdd Bdd
        26.12.1617:29:38

        а я почему-то вспоминаю его переговоры с Басаевым по телефону

        #868957
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