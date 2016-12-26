Строящийся ледокол «Виктор Черномырдин»
Линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25).
Заложен в Санкт-Петербурге на ООО «Балтийский завод — судостроение» 10 октября 2012 года.
В настоящее время на заводе завершается подготовка к спуску корпуса ледокола на воду.
Фото автора, 24 декабря 2016 года.
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