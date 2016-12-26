Строящийся ледокол «Виктор Черномырдин»

Линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25).

Заложен в Санкт-Петербурге на ООО «Балтийский завод — судостроение» 10 октября 2012 года.

В настоящее время на заводе завершается подготовка к спуску корпуса ледокола на воду.

Фото автора, 24 декабря 2016 года.