Добавить статью
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Алтайском крае запущен комбикормовый завод

В селе Новоберёзовка Тальменского района был запущен современный комбикормовый завод проектной мощностью 5 тонн в час. Планируется, что вся продукция этого предприятия будет использоваться птицефабрикой «Новоеловской», в состав которой он и входит. По словам руководителя птицефабрики, собственный комбикормовый завод позволит снизить себестоимость выпускаемого мяса птицы.

Новый комбикормовый завод был возведен в кратчайшие сроки. Подготовить площадку, провести строительные работы, установить оборудование специалистам удалось всего за девять месяцев. Объем вложенных инвестиций в проект составляет 120 млн. рублей. По оценкам представителей компании «Мельинвест», которая поставляла оборудование для предприятия, комбикормовый завод в Тальменском районе является одним из самых современных в России.

Напомним, птицефабрика «Новоеловская» является структурным подразделением агропромышленной компании «Алтайские закрома». Мощности предприятия по выпуску битого мяса птицы составляет 5,8 тыс тонн в год. Помимо этого на территории птицефабрики действует перерабатывающее производство. В месяц здесь выпускается порядка 400 тонн продукции.

http://altapress.ru/altfood/story/na-altae-zapustili-odin-iz-samih-sovremennih-kombikormovih-zavodov-v-rossii-193329

Алтайский край, комбикормовый завод
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru