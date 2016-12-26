В Алтайском крае запущен комбикормовый завод

В селе Новоберёзовка Тальменского района был запущен современный комбикормовый завод проектной мощностью 5 тонн в час. Планируется, что вся продукция этого предприятия будет использоваться птицефабрикой «Новоеловской», в состав которой он и входит. По словам руководителя птицефабрики, собственный комбикормовый завод позволит снизить себестоимость выпускаемого мяса птицы.

Новый комбикормовый завод был возведен в кратчайшие сроки. Подготовить площадку, провести строительные работы, установить оборудование специалистам удалось всего за девять месяцев. Объем вложенных инвестиций в проект составляет 120 млн. рублей. По оценкам представителей компании «Мельинвест», которая поставляла оборудование для предприятия, комбикормовый завод в Тальменском районе является одним из самых современных в России.

Напомним, птицефабрика «Новоеловская» является структурным подразделением агропромышленной компании «Алтайские закрома». Мощности предприятия по выпуску битого мяса птицы составляет 5,8 тыс тонн в год. Помимо этого на территории птицефабрики действует перерабатывающее производство. В месяц здесь выпускается порядка 400 тонн продукции.