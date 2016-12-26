В Севастополе впервые отремонтировали Ка-29 для ВМФ
Как сообщают на веб-ресурсеaviaforum.ru, в начале декабря 2016 года на ГУП «Севастопольское авиаремонтное предприятие» (САП) был завершен капитально-восстановительный ремонт первого для данного завода транспортно-боевого вертолета Ка-29 Морской авиации ВМФ России. Данный борт (заводской номер 52350047121804, серийный номер 079-03) проходил ремонт на САП с начала 2015 года, и до конца 2016 года должен быть передан авиации Черноморского флота, в составе которой, видимо, станет первым летным Ка-29 за длительное время.
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- gradimir grujic
- 26.12.201610:08
- 4
26.12.1610:26:32 Нет, заводы и вертолёты разные.
26.12.1610:47:17
26.12.1617:14:45
26.12.1613:23:10