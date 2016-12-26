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Авиация

В Севастополе впервые отремонтировали Ка-29 для ВМФ

  • Проходящий летные испытания после капитально-восстановительного ремонта на ГУП "Севастопольское авиаремонтное предприятие" (САП) вертолет Ка-29 авиации Черноморского флота. Вертолет на момент съемки не был окрашен. Севастополь, 09.12.2016 (с) SAP / aviaforum.ru
  • Проходящий летные испытания после капитально-восстановительного ремонта на ГУП "Севастопольское авиаремонтное предприятие" (САП) вертолет Ка-29 авиации Черноморского флота. Вертолет на момент съемки не был окрашен. Севастополь, 09.12.2016 (с) SAP / aviaforum.ru

Как сообщают на веб-ресурсеaviaforum.ru, в начале декабря 2016 года на ГУП «Севастопольское авиаремонтное предприятие» (САП) был завершен капитально-восстановительный ремонт первого для данного завода транспортно-боевого вертолета Ка-29 Морской авиации ВМФ России. Данный борт (заводской номер 52350047121804, серийный номер 079-03) проходил ремонт на САП с начала 2015 года, и до конца 2016 года должен быть передан авиации Черноморского флота, в составе которой, видимо, станет первым летным Ка-29 за длительное время.

http://bmpd.livejournal.com/2345289.html

Ка-29, Вертолеты России, ВМФ, САП, Севастополь
  • Комментарий удален
    • A_SEVER A_SEVER
      26.12.1610:26:32

      Это не одно и тоже ?
      Нет, заводы и вертолёты разные.

      #868754
      • Великоросс Великоросс
        26.12.1610:47:17

        Тогда плюсище!

        #868762
      • Макс Южный
        26.12.1617:14:45

        Вопрос такой технико-юридический: надо полагать, что данное предприятие года три назад было госпредприятием Украины? Как оно было переведено в ГУП РФ? Был некий указ или акт о приёме в собственность?

        Если предприятие было не государственным, а подчинённым Крыму, тогда вроде как попроще: Крым принял декларацию о независимости, а потом объявил голосование и подписал свой местный конституционный закон-соглашение о воссоединении с РФ. А если оно было всё-таки в собственности Украины, то уже как-то не так.

        Кстати, Украина вроде собиралась судиться, но как-то всё заглохло у них с этим пока.

        #868952
  • Нет аватара mik88
    26.12.1613:23:10

    Живет заводик. Хорошо! По-моему этот вертолет мелькал на фото из репортажей с этого заводика. В Каче еще много вертолетов на хранении.

    #868825
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