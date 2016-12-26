В Севастополе впервые отремонтировали Ка-29 для ВМФ



Проходящий летные испытания после капитально-восстановительного ремонта на ГУП "Севастопольское авиаремонтное предприятие" (САП) вертолет Ка-29 авиации Черноморского флота. Вертолет на момент съемки не был окрашен. Севастополь, 09.12.2016 (с) SAP / aviaforum.ru

Как сообщают на веб-ресурсеaviaforum.ru, в начале декабря 2016 года на ГУП «Севастопольское авиаремонтное предприятие» (САП) был завершен капитально-восстановительный ремонт первого для данного завода транспортно-боевого вертолета Ка-29 Морской авиации ВМФ России. Данный борт (заводской номер 52350047121804, серийный номер 079-03) проходил ремонт на САП с начала 2015 года, и до конца 2016 года должен быть передан авиации Черноморского флота, в составе которой, видимо, станет первым летным Ка-29 за длительное время.