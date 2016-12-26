Добавить статью
Производство

Производство крановых кабин ООО «ПетроКаб»

Компания ООО «ПетроКаб» является производителем крановых кабин, контейнеров для электрооборудования и кресло-пультов для оператора с 2007 г. За это время мы зарекомендовали себя как высококачественные поставщики кранового оборудования. Мы рады сообщить, что границы наших поставок расширились до Европы. Мы совершили поставки в Германию, Грецию, Румынию, Литву. Мы изготовили три крановые кабины морского исполнения и отгрузили их в Нидерланды.

http://www.petrokab.ru/the-news.html

производство, кран, кабина, крановая кабина, портальный кран, кабина оператора, башенный кран, кресло управления, контейнер
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    26.12.1610:26:16

    Мы совершили поставки в Германию, Грецию, Румынию, Литву. Мы изготовили три крановые кабины морского исполнения и отгрузили их в Нидерланды.

                   

    #868753
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru