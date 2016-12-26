Производство крановых кабин ООО «ПетроКаб»

Компания ООО «ПетроКаб» является производителем крановых кабин, контейнеров для электрооборудования и кресло-пультов для оператора с 2007 г. За это время мы зарекомендовали себя как высококачественные поставщики кранового оборудования. Мы рады сообщить, что границы наших поставок расширились до Европы. Мы совершили поставки в Германию, Грецию, Румынию, Литву. Мы изготовили три крановые кабины морского исполнения и отгрузили их в Нидерланды.