Компания «Полигон» приступила к изготовлению новой линейки отечественных коммутаторов

ОАО НПП «Полигон» приступило к изготовлению линейки коммутаторов

Эти коммутаторы предназначены для владельцев сетей ШПД, крупных предприятий, секторов среднего и малого бизнеса. Они обеспечивают подключение рабочих мест на скоростях 10/100/1000 Мбит/с. Кроме того, благодаря реализованной технологии PoE+, коммутаторы подходят для организации системы видеонаблюдения, СКУД и IP-телефонии на предприятии.

Обе модели поддерживают стекирование: опционально или в составе базовой комплектации, позволяя создавать легко управляемые структуры из пятнадцати и менее устройств. Управление коммутаторами осуществляется через любой интерфейс: командная строка, SNMP или web-браузер. Агрегирующие L2/L3 коммутаторы серии Арлан®-32xxGE-SR выпускаются с 24 или 48 абонентскими портами. Устройства выполнены в металлическом корпусе форм-фактора 19"/1U и имеют консольный порт.

В программном обеспечении коммутаторов серии Арлан®-32xxGE-SR реализованы многие функции уровней L2/L3. Обновления ПО выходят регулярно, возможна их автоматическая загрузка и установка. Подробнее.

Оборудование будет доступно к заказу с февраля 2017 г.

* В марте 2017 г. ожидается подтверждение статуса оборудования российского происхождения для этих устройств семейства коммутаторов Арлан®.