Строительство «Зенит-Арены» официально завершено

Строительство стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге официально завершено. Об этом сообщила представитель компании-подрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», − говорится в ее сообщении в Twitter.

В комментарии РБК Гигиняк уточнила, что документы подпишут не позднее 13:00 (мск) 26 декабря.

Стадион «Зенит-Арена», который должет принять матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, возводится в Северной столице с 2007 года. За это время стоимость его строительства возросла в несколько раз .