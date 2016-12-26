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Спортивные объекты

Строительство «Зенит-Арены» официально завершено

Строительство стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге официально завершено. Об этом сообщила представитель компании-подрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», − говорится в ее сообщении в Twitter.

В комментарии РБК Гигиняк уточнила, что документы подпишут не позднее 13:00 (мск) 26 декабря.

Стадион «Зенит-Арена», который должет принять матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, возводится в Северной столице с 2007 года. За это время стоимость его строительства возросла в несколько раз.

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201612261244-nsw2.htm

, Спортивные объекты, Зенит-Арена, Метрострой
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    • Нет аватара Manych
      26.12.1615:13:30

      Да-да, причем как в анекдоте — не просто стар, а Суперстар.   

      ЗЫ: Вы к нам из будущега постите, раз вам дизайн Кисё Курокава устаревшим представляется?

      ЗЗЫ: Не подумайте — я не фанат проекта, ИМХО — вовсе не «отвал башки», но называть его устаревшим, хоть эстетически, хоть технически, хоть концептуально это какой-то апофеоз необьективности, если не ангажированности.

      #868882
  • Денис Субботин Денис Субботин
    26.12.1615:48:46

    На новогодние, если дождусь снега, обязательно поеду к стадиону в сумерках, на фотосессию.

    Потрясающе красиво выглядит.

    И да, наконец Питер заберёт себе законное 1 место по посещаемости

    #868901
  • exhausted1987 exhausted1987
    26.12.1616:34:28

    Ура.    

    #868935
  • Нет аватара termometrix
    26.12.1616:43:16

    Шедевр великого архитектора Кисё Курокава/Жаль,что не дожил увидеть/

    Информация нашего друга Юзер 78

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    Всего при строительстве стадиона было использовано 486 тыс. куб. м бетона — в 5,5 раз больше, чем для возведения Wembley. Для сравнения, это почти в десять раз больше, чем было закачено при строительстве высотки Empire State Building или на ~166 тысяч кубометров больше, чем потребовалось при подаче бетона на высоту 606 метров в Арабских Эмиратах при возведении Бурдж Халифа (~320 тыс. м3).

    Плюс 32 тыс. тонн металлоконструкций (4 Эйфелевых башни).

    Грандиозное сооружение в Питере, построено на влажных подвижных грунтах (в болотистый грунт на западной оконечности Крестовского острова на 30-метровую глубину уже погружено свыше 12 тысяч свай. Для сравнения: «Стад де Франс» держится на 650 сваях. Одно дело, когда стадион строится на юге и на хорошем грунте, и совсем другое — на севере и на болоте).

    Диаметр стадиона «Крестовский» — 286 метров, высота — 79 метров. Вместимость — 68 тыс. человек. При этом он очень сложный технически — раздвижная крыша, сдвижное поле, непростая форма.

    Для сравнения у олимпийского стадиона «Фишт» ширина — 239 метров, длина — 269 метров, высота — 69 метров. Вместимость — 40 тыс. человек (на момент ОИ-2014)

    #868940
  • Нет аватара edanilov
    26.12.1617:08:39

    А с полем с которым были проблемы, то ли шаталось, то ли еще что вопросы решили? Там же у комиссии ФИФА были претензии

    #868950
    • Нет аватара termometrix
      26.12.1617:27:42

      7 декабря:Мутко: проблемы с полем на «Зенит-Арене» будут решены в январе

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      «Технические решения найдены, не такая это большая задача, просто много об этом говорим. Стандартов по выкатным полям в России нет, есть вещи, которые нужно решить, с той же вибрацией. Предложения инженеры подготовили, они существуют, 10 декабря будут согласованы с ФИФА и реализованы, каких-то серьезных проблем я не вижу. Поле останется выкатным, просто будет ряд мер по усилению конструкции», — сказал он.

      Мутко также сказал, что свидетельство о собственности на стадион будет готово к концу января.

      Подробнее на ТАСС:

       http://tass.ru/sport/3849216 

      #868955
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