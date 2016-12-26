Строительство «Зенит-Арены» официально завершено
Строительство стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге официально завершено. Об этом сообщила представитель компании-подрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк.
«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», − говорится в ее сообщении в Twitter.
В комментарии РБК Гигиняк уточнила, что документы подпишут не позднее 13:00 (мск) 26 декабря.
Стадион «Зенит-Арена», который должет принять матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, возводится в Северной столице с 2007 года. За это время стоимость его строительства возросла в несколько раз.
26.12.1613:33:58
26.12.1615:13:30
26.12.1615:48:46
26.12.1616:34:28
26.12.1616:43:16
26.12.1617:08:39
26.12.1617:27:42