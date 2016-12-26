Новая российская лесопромышленная техника выходит на рынок

Российский концерн «Тракторные заводы» на базе специализированного предприятия «Онежский тракторный завод» разворачивает производство отечественной техники для лесозаготовок. Практически уничтоженную в 90-х годах отрасль строят заново, запуская линейку новых машин под маркой «ОТЗ».

Так недавно в Петрозаводске на площадке ОТЗ был показан российский харвестер — лесозаготовительный комбайн, многооперационная лесосечная машина. Он не просто валит деревья, но и тут же очищает от веток, разрезает ствол на доли заданной длины. Бортовой компьютер, помимо прочего, выполняет задание и по учету спиленных деревьев в зависимости от типа древесины. Запускается в производство и другая разработка ОТЗ — отечественный форвардер — транспортное средство, способное собирать, подсортировать, доставлять сортименты от места заготовки до лесовозной дороги или склада.Создатели техники не скрывают, что изначально в их харвестерах и форвардерах использованы зарубежные современные технологии (во время уничтожения нашей промышленности в 1990-х годах потеряны годы работы, технологическое отставание за это время стало, мягко сказать, заметным). Чтобы ускорить процесс создания, почти десять лет назад российские «Тракторные заводы» купили датского производителя лесной техники Silvatec, а также подключили к созданию новой линейки техники инжиниринговую компанию RTC из Словении. Сейчас при запуске производства в России на ОТЗ уровень локализации составляет от 50 до 70%, и он будет постепенно расти. Это важно, так как речь здесь идет о принципиально новой для России техники, справляющейся не с одной-двумя простыми операциями, а с большим комплексом работ.

Также доработали на заводе российские лесопромышленные машины более простых (3 и 4 классов), которые ранее уже выпускались ранее. Традиционные гусеничные машины Онежского тракторного завода серий 300 / 400 получают разительные обновления. Базовой моделью машин 3-го тягового класса выбран «ОТЗ-300БГ», машин 4-го класса — «ОТЗ-400». На их основе создается разнообразие модификаций: челюстной погрузчик, сучкорезная машина, пакетоподборщик, трелевочник, пожарная машина, сортиментовоз, мульчер, машины бурильно-крановая, с самосвальным кузовом и др.Базовая комплектация кабин такой техники включает в себя: климатическую систему с кондиционером, современное подрессоренное сидение оператора, управление движением одним джойстиком. Уровень шума на месте оператора не превышает 80 дБ. Предоставляется возможность перевозки пассажира. Интерьер кабины и качество отделочных материалов не уступают исполнению ведущих мировых производителей спецтехники. Фирменной стандартной опцией новых кабин машин ОТЗ — 300 / 400 является наличие холодильника для питьевой воды.

Вместо дизелей Минского завода с рабочим объемом 4,75 л на машины серий 300 и 400 устанавливаются двигатели, изготовленные на еще одной производственной площадке концерна — на Алтайском моторном заводе. А именно — дизель АМЗ Д-442 с объемом 7,5 л. Результат: более высокая мощность и крутящий момент для соответствия современным требованиям к эффективности и функциональным возможностям спецтехники.Что касается трансмиссии, то до конца 2016 года потребителям будут доступны несколько вариантов, включая АКПП. Автоматические КПП многие годы исправно служат в самых сложных условиях на гусеничных вездеходах ОТЗ-140. Их использование на лесных машинах существенно облегчит работу операторов, а переключение передач без разрыва потока мощности существенно увеличит ресурс блока заднего моста и ходовой системы. Наличие устройства автоматической и принудительной блокировки гидротрансформатора АКПП гарантирует значения КПД ГМТ тяговых машин 300/400 не ниже трелевочных тракторов с МКПП.Для транспортных машин и энергоносителей, созданных на базовой технике 3-го и 4-го классов (сварочные агрегаты, лесопогрузчики, бурильно-крановые установки, форвардеры, самосвалы), отработан гидростатический привод хода на основе компонентов одного из предприятий концерна. В организации привода хода машин 300 / 400 предусмотрены два контура ГСТ по бортовой схеме. Это позволяет добиваться «сантиметровой» точности при управлении движением и постановке машины на площадку активации рабочего оборудования.