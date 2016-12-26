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Авиация

Певая пара истребителей Су-30СМ поставлена Северному флоту

Сегодня к месту постоянного базирования в Морскую авиацию Северного флота отправились первые двухместные многоцелевые истребители Су-30СМ, изготовленные на Иркутском авиазаводе. Самолёты имеют синие бортовые номера 22 и 23, а теперь принадлежат 279-ом корабельном истребительном авиаполку.

Фото Алексея Коршунова с сайта russianplanes.net


Су-30СМ, Иркутск, ИАПО, ВМФ, Минобороны, Сухой, авиация, СФ, Северный флот
  • Alex Malyshenko Alex Malyshenko
    26.12.1616:06:09

    ПеРвая! (опечатка в заголовке)

    Отредактировано: Alex Malyshenko~17:20 26.12.16
    #868917
  • Нет аватара Иванушка
    26.12.1616:17:37

    Северный флот! Толька в перед!

    #868925
  • exhausted1987 exhausted1987
    26.12.1616:30:40

    28-й и 29-й Су-30СМ переданные в этом году. Итого 81 борт.

    Интересно, 50 и 51 красный успеют передать?

    #868931
  • lants lants
    26.12.1616:54:00

    Дайте и мне попридираться    

    > теперь принадлежат 279-ом корабельном истребительном авиаполку

    теперь принадлежат 279-МУ корабельномУ истребительномУ авиаполку

    #868945
    • Нет аватара ivania
      26.12.1617:08:13

      Корабельному истребительному авиаполку, но ведь эти Су-30СМ — не палубные

      #868949
      • lants lants
        26.12.1617:21:26

        Я придирался не по сути, а по форме… Товарищ спешил и не подправил склонения/спряжения при «копипасте»    

        #868953
      • Evgeny46 Evgeny46
        26.12.1617:55:07

        У 279-го ОКИАП в строю есть и Су-27УБ

        #868964
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