Певая пара истребителей Су-30СМ поставлена Северному флоту
Сегодня к месту постоянного базирования в Морскую авиацию Северного флота отправились первые двухместные многоцелевые истребители Су-30СМ, изготовленные на Иркутском авиазаводе. Самолёты имеют синие бортовые номера 22 и 23, а теперь принадлежат 279-ом корабельном истребительном авиаполку.
Фото Алексея Коршунова с сайта russianplanes.net
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- gradimir grujic
- 26.12.201615:47
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