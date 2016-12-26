Певая пара истребителей Су-30СМ поставлена Северному флоту

Сегодня к месту постоянного базирования в Морскую авиацию Северного флота отправились первые двухместные многоцелевые истребители Су-30СМ, изготовленные на Иркутском авиазаводе. Самолёты имеют синие бортовые номера 22 и 23, а теперь принадлежат 279-ом корабельном истребительном авиаполку.

Фото Алексея Коршунова с сайта russianplanes.net