Новая школа открылась в Новосибирске

Новая, 212-я школа построена в Новосибирске. Общеобразовательное учреждение на 550 мест возведено в одном из самых густонаселенных микрорайонов Ленинского района — Горском.

На строительство школы было направлено 416 млн. рублей. Она включает концертный зал на 252 места, игровой и гимнастический залы, библиотеку с читальным залом, 38 учебных кабинетов, оснащенных новейшим компьютерным и интерактивным оборудованием, отличается новейшими решениями по организации учебного пространства.

Строительство школы выполнено с применением современных технологий проектирования системы вентиляции и электроосвещения, в том числе уличного.