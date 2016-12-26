В Чеченской республике заработала новая подстанция

В поселке Черноречье города Грозного состоялась церемония открытия новой подстанции «Черноречье 110» 110/10 кВ. Данная подстанция позволит обеспечить электроэнергией объекты спортивно-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море» и близлежащие населенные пункты. Запуск объекта позволит осуществить перевод сетей напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ, что соответствует проводимой ПАО «Россети» технической политике, а также позволит разгрузить действующую подстанцию «Черноречье» 35/6кВ.