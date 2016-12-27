Уругвай получил три новых российских бронеавтомобиля «Тигр»

Как сообщил в опубликованном 20 декабря 2016 года интервью российскому информационному агентству «Спутник» директорНациональной Республиканской гвардии Уругвая (структуры, сформированной в 2010 году и входящей в состав МВД Уругвая, являясь фактически спецназом национальной полиции) Альфредо Клавильо, в декабре 2016 года его ведомство получило из России еще три бронеавтомобиля «Тигр», в дополнение к трем имеющимся. Закупка была произведена в этом году по результатам положительного опыта эксплуатации указанных трех наличных бронемашин «Тигр».



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Полученные Национальной Республиканской гвардией Уругвая из России в декабре 2016 года новые специальные бронированные машины СБМ ВПК-233136 «Тигр» на церемонии в честь 187-летия создания уругвайской национальной полиции. Монтевидео, 16.12.2016 © Marcelo Soba / mundo.sputniknews.com

Новые полученные бронемашины «Тигр» были впервые публично продемонстрированы на состоявшейся 16 декабря 2016 года в столице Уругвая Монтевидео церемонии в честь 187-летия создания уругвайской национальной полиции. Судя по фотографиям, Национальной Республиканской гвардии Уругвая были поставлены три специальные бронированные машины СБМ ВПК-233136 (пятидверные) производства ООО «Военно-промышленная компания».Напомним, что в сентябре 2011 года Национальная Республиканская гвардия Уругвая получила первые три бронированные машины «Тигр» в исполнении ГАЗ-233036 СПМ-2 (трехдверные) по заключенному в апреле 2011 года с ФГУП «Рособоронэкспорт» контракту стоимостью 840 тыс. долл.Также для Национальной Республиканской гвардии Уругвая в России приобретались автотранспорт (включая военные грузовики «Урал») и стрелковое оружие .



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Одна из полученных Национальной Республиканской гвардией Уругвая из России в декабре 2016 года новых специальных бронированных машин СБМ ВПК-233136 «Тигр» на церемонии в честь 187-летия создания уругвайской национальной полиции. Монтевидео, 16.12.2016 © Marcelo Soba / mundo.sputniknews.com



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Три полученные в 2011 году Национальной Республиканской гвардией Уругвая специальные бронированные машины ГАЗ-233036 СПМ-2 «Тигр». Снимок 2014 года © www.skyscrapercity.com