Завод керамической плитки открылся в Дагестане

Предприятие по изготовлению напольной плитки и керамического гранита ООО «Мараби» открылось в Кумторкалинском районе 21 декабря, сообщает Управление по информационной политике Главы и Правительства Дагестана.

На совместном российско-итальянском предприятии установлено новейшее оборудование, которое не имеет аналогов в России, из-за чего производство в Дагестане можно считать самым современным и лучшим в стране. Основное направление сбыта ориентировано на региональные рынки СКФО и Юга России, а также внешний рынок — Казахстан, Туркменистан и Азербайджан. Конкурентным преимуществом завода «Мараби» перед другими производителями аналогичной продукции станет ее высокое качество и относительно низкая цена реализации. Проектная мощность завода составляет более 2 млн. кв. м плитки в год. Объем инвестиций в проект составил почти 1,5 млрд. рублей. Весь технологический процесс на предприятии автоматизирован: от заготовки начального сырья до упаковки готовой продукции.

Создано 75 постоянных рабочих мест.

В 2018 году «Мараби» планирует запустить вторую производственную линию.