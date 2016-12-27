ТС1625Ф3 теперь и с ЧПУ Балт-Систем NC301
ТС1625Ф3 теперь и с ЧПУ Балт-Систем NC301
По результатам обращений наших Покупателей была создана модификация токарного станка ТС1625Ф3 с ЧПУ NC301, «Балт-Систем»
В результате Заказчики получили на свое производство:
1. новый токарный станок с ЧПУ
2. знакомую систему управления. Нет необходимости переучивать наладчиков и операторов
3. Система ЧПУ часто используется при модернизации имеющегося у Заказчиков оборудования
4. надежную резцедержку TC80 (Тайвань)
5. бюджетное решение, малый срок поставки. Станок Российского производства
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- tverstankozavod
- 27.12.201611:28
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