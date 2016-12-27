ТС1625Ф3 теперь и с ЧПУ Балт-Систем NC301

По результатам обращений наших Покупателей была создана модификация токарного станка ТС1625Ф3 с ЧПУ NC301, «Балт-Систем»

В результате Заказчики получили на свое производство:

1. новый токарный станок с ЧПУ

2. знакомую систему управления. Нет необходимости переучивать наладчиков и операторов

3. Система ЧПУ часто используется при модернизации имеющегося у Заказчиков оборудования

4. надежную резцедержку TC80 (Тайвань)

5. бюджетное решение, малый срок поставки. Станок Российского производства