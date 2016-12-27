Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

Сегодня, в Комсомольске на Амуре, совершил первый полёт очередной серийный самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт имеет заводской номер 95121, предположительно предназначен для авиакомпании «Ямал». Это уже 118-й взлетевший гражданский самолёт этого типа.

Даты первых полётов за 2016 год:

1. 95108 15.01.16 _ 5. 95110 31.03.16 _ 9. 95109 11.07.16_ *~*. 95115 07.10.16

2. 95096 26.02.16 _ 6. 95111 31.05.16 _ 10. 95112 27.07.16_ 14. 95116 25.10.16

3. 95106 15.03.16 _ 7. 95104 18.06.16 _ 11. 95113 07.09.16_ 15. 95118 22.11.16

4. 95107 25.03.16 _ 8. 95105 30.06.16_12. 95114 21.09.16_16. 95117 03.12.16

17. 95119 07.12.16_18. 95120 16.12.16_19. 95121 27.12.16

Даты первых полётов за 2015 год:

1. 95085 14.01.15 _ 5. 95087 27.02.15 _ 09. 95090 24.07.15 _ 13. 95093 22.10.15_ 17. 95102 11.12.15

2. 95088 21.01.15 _ 6. 95091 10.04.15 _ 10. 95098 29.07.15 _ 14. 95099 05.11.15_ 18. 95095 15.12.15

3. 95086 14.02.15 _ 7. 95094 15.04.15 _ 11. 95100 15.09.15 _ 15. 95101 10.11.15