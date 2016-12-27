Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет
Сегодня, в Комсомольске на Амуре, совершил первый полёт очередной серийный самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт имеет заводской номер 95121, предположительно предназначен для авиакомпании «Ямал». Это уже 118-й взлетевший гражданский самолёт этого типа.
Даты первых полётов за 2016 год:
1. 95108
2. 95096
3. 95106
4. 95107
17. 95119 07.12.16_18. 95120 16.12.16_19. 95121 27.12.16
Даты первых полётов за 2015 год:
1. 95085
2. 95088
3. 95086
4. 95089
-
- gradimir grujic
- 27.12.201614:36
- 5
27.12.1613:50:16
27.12.1614:01:02
27.12.1614:27:34
27.12.1614:28:27
27.12.1615:07:07