Партия истребителей Су-30СМ прибыла в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Боевой состав Вооруженных Сил пополнился очередной партией современных многофункциональных истребителей. По своим летным и тактико-техническим характеристикам они вплотную приближены к самолетам пятого поколения, которые в сфере авиастроения на сегодняшний день находятся на вершине мирового научно-технического прогресса.

Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

«Для успешного освоения данного истребителя необходимы глубокие знания техники и постоянное самосовершенствование. За полтора года летчики успешно освоили данный самолет, об этом свидетельству.

Поставка новой авиационной техники позволит повысить безопасность полетов и обороноспособность Вооруженных Сил Казахстана в целом», - отметил заместитель командира авиационной базы по воспитательной и идеологической работе МО РК Темиртас Ибраев.

Напомним, первая партия самолетов Су-30СМ поступила на вооружение Военно-воздушных сил Казахстана в 2015 году в рамках договоренностей, достигнутых ранее между руководством оборонных ведомств Казахстана и России.