Холдинг «Вертолеты России» завершил передачу вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-ВА в рамках ГОЗ-2016

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил передачу заказчикам военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-ВА производства Улан-Удэнского авиационного завода, запланированных к поставке в 2016 году в соответствии с условиями Государственных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба холдинга. Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» своевременно и в полном объеме завершил исполнение Государственного оборонного заказа 2016 года по поставке вертолетов и авиационного имущества.

После завершения испытаний и оформления документации по приему-передаче техники вертолеты поступили в подразделения Министерства обороны России. Техника производства Улан-Удэнского авиационного завода составляет основу обновленного парка вертолетов среднего класса, стоящих на вооружении Министерства обороны РФ.

«По традиции в этом году мы выполнили Гособоронзаказ в соответствии с намеченным графиком. Одним из приоритетных направлений деятельности нашего предприятия является совершенствование и модернизация вертолетов, находящихся на вооружении российских ВКС. Для этого мы внедряем в производство новые технологии, оборудование и современные достижения отечественного приборостроения», — заявил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых. Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ - один из самых современных и оснащенных вертолетов семейства Ми-8/17. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют вертолетам эффективно выполнять любые поставленные задачи. Вертолеты оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи.

Оборудование машин адаптировано для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок. В 2016 году У-УАЗ продолжил поставку успешно прошедших испытания «арктических» военно-транспортных вертолета Ми-8АМТШ-ВА для ВКС РФ, а также начал их поставлять для нужд авиации Военно-морского флота Российской Федерации. Вертолет Ми-8АМТШ-ВА создавался специально для обеспечения интересов Российской Федерации в Арктике. На основе военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ-В была создана машина для эксплуатации в сложных метеорологических условиях, условиях полярной ночи, ограниченной видимости и малоориентирной местности. Все доработки призваны улучшить использование вертолета и для нужд военно-морского флота МО РФ в северных широтах страны, отметили в «Вертолетах России».