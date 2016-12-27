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Экспорт

«Звездочка» отгрузила винты в адрес финского заказчика

Центр судоремонта «Звездочка» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация) выполнил поставку комплектов гребных винтов для компании ABB Oy Marine and Ports (Финляндия). Об этом сообщает блог пресс-службы северодвинского предприятия.

На протяжении длительного времени Центр пропульсивных систем «Звездочки» является партнером финской компании, поставляющей на верфи всего мира свои движительно-рулевые комплексы типа Azipod. В рамках очередного контракта северодвинские корабелы изготовили двенадцать лопастей и три ступицы гребных винтов из нержавеющей стали. Эти винты будут смонтированы на строящемся в Корее на верфи Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering Co арктическом газовозе проекта «Ямал». Диаметр каждого из винтов 6 метров, а масса — 39 тонн.

Еще один комплект гребного винта изготовлен и поставлен для установки на ледоколе «Александр Санников» проекта Arc130A. Это судно класса Icebreaker 8 строится на Выборгском судостроительном заводе по заказу ПАО «Газпромнефть» и будет эксплуатироваться при освоении Новопортовского месторождения. Полностью контракт на поставку всех трех винтов ледокола будет выполнен в течение 2017 года.


"Звездочка" , экспорт
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    27.12.1617:01:28

             

    #869381
  • Сергей Пышненко
    27.12.1619:16:53

    гигантские лопасти. Молодцы

    #869458
  • Нет аватара Solncevorot
    27.12.1620:03:19

    А вот эта «чешуя» на лопастях как делается, болгаркой? Насколько она шероховатая? Почему лопасти не полируют до блеска? Кто ответит на все мои вопросы?

    #869475
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