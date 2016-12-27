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Детские сады и школы

В Самарской области открылся сельский детский сад на 180 мест

23 декабря в селе Савруха Похвистневского района состоялось открытие детского сада «Пчелка». Трёхэтажное здание рассчитано на 180 мест и включает в себя девять групповых ячеек для детей разных возрастов.

В «Пчелке» имеется все самое необходимое для организации современного образовательного процесса,. На детского территории сада расположены игровые площадки с яркими и разнообразными уличными игровыми модулями. По периметру высажены декоративные деревья и кустарники.

http://www.guberniatv.ru/news/v_samarskoj_oblasti_otkrylsya_novyj_detskij_sad_pchyolka/

Самарская область, новый детсад, сельская жизнь
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