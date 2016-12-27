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Детские сады и школы

В Ростовской области открылся новый детский сад «Лазорики» на 280 воспитанников

27 декабря, в Волгодонске открылся новый детский сад «Лазорики». Построенное учреждение готово принять 280 воспитанников. На проведение работ были выделены средства из областного и местного бюджетов.

Здание детского сада рассчитано на 15 групп. Для детей оборудован спортивный и музыкальный залы. Есть медицинский блок, логопедический кабинет и комната детского психолога, игровые комнаты, современный пищеблок. На территории расположена современная спортивная площадка.

Новый детсад оснащен современными системами автоматической пожарной защиты и видеонаблюдения, территория имеет ограждение по всему периметру.

https://volgodonsk.pro/news/13216-v-volgodonske-otkrylsja-novyi-detskii-sad-lazoriki-na-280-mest.html

Ростовская область, новый детсад
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