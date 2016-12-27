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Армия и Флот

Многофункциональный катер «Спасатель Кононенко» вошел в состав Северного флота

Катер «Спасатель Кононенко» вошел в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Североморск Мурманской области стал постоянным пунктом базирования катера.

Новому многофункциональному модульному катеру проекта 23370М присвоено имя участника Великой Отечественной войны Юрия Васильевича Кононенко, который возглавлял аварийно-спасательную службу Северного флота с 1974 по 1988 год, говорится в сообщении пресс-службы флота.

Экипаж катера может вести поисковые, аварийно-спасательные и подводно-технические работы, а также осуществлять водолазные спуски до 45 метров. На борту катера находятся усовершенствованное водолазное и противопожарное оборудование, гидравлический кран-манипулятор грузоподъемностью до пяти тонн, а также грузовая стрела с механической лебедкой грузоподъемностью до 250 килограммов.

Модули катера могут быть доставлены на место дислокации самолетом, где будут окончательно собраны.

http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201612271725-evm6.htm

ВМФ, СФ, Спасатель Кононенко
  • Human RS Human RS
    27.12.1618:48:59

    Было бы хорошо вообще все новые спасательные катера из номерных сделать именными в честь уважаемых и ярко себя проявивших в профессии моряков. Тоже касается и новеньких буксиров.

    Отредактировано: Human RS~19:49 27.12.16
    #869438
  • Katamaran Katamaran
    27.12.1619:46:38

    Еще один к списочку.

    Отредактировано: Katamaran~20:49 27.12.16
    #869470
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