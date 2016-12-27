«Газпром» увеличил прокачку газа по OPAL

Загрузка восточного отвода от газопровода «Северный поток» — газопровода OPAL — увеличилась в понедельник до 81%. Пропускная способность OPAL составляет 36 млрд куб. м газа в год, отмечает оператор OPAL компания Gastransport GmbH.

При этом загрузка «Северного потока» увеличилась до 97%, пропускная способность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.

В 2009 г. Еврокомиссия (ЕК) согласилась исключить OPAL из-под европейского регулирования, потребовав провести для чешского рынка аукцион «gas release» (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). «Газпром» отказался выполнять это условие, и ЕК заморозил 50% мощностей OPAL, отмечает «Интерфакс». По новому соглашению с ЕК «Газпром» предложит 10-20% мощностей OPAL другим поставщикам газа, а 30-40% мощностей выставят на аукцион, и «Газпром» сможет принять в нем участие. ЕК одобрила также предварительное соглашение между «Газпромом» и немецким сетевым агентством Bundesnetzagentur при некотором ужесточении условий для «Газпрома».Договоренность «Газпрома» с немецким регулятором достигнута еще в 2013 г., однако ЕК заморозила эту договоренность из-за ухудшения отношений с Россией.Дополнительные 40% мощностей OPAL (из расчета проектной мощности в 36 млрд куб. м газа в год) могут дать «Газпрому» 14,4 млрд куб. м газа в год (39,5 млн куб. м в сутки).