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Энергетика и ТЭК

«Газпром» увеличил прокачку газа по OPAL

Загрузка восточного отвода от газопровода «Северный поток» — газопровода OPAL — увеличилась в понедельник до 81%. Пропускная способность OPAL составляет 36 млрд куб. м газа в год, отмечает оператор OPAL компания Gastransport GmbH.

При этом загрузка «Северного потока» увеличилась до 97%, пропускная способность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.

В 2009 г. Еврокомиссия (ЕК) согласилась исключить OPAL из-под европейского регулирования, потребовав провести для чешского рынка аукцион «gas release» (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). «Газпром» отказался выполнять это условие, и ЕК заморозил 50% мощностей OPAL, отмечает «Интерфакс». По новому соглашению с ЕК «Газпром» предложит 10-20% мощностей OPAL другим поставщикам газа, а 30-40% мощностей выставят на аукцион, и «Газпром» сможет принять в нем участие. ЕК одобрила также предварительное соглашение между «Газпромом» и немецким сетевым агентством Bundesnetzagentur при некотором ужесточении условий для «Газпрома».Договоренность «Газпрома» с немецким регулятором достигнута еще в 2013 г., однако ЕК заморозила эту договоренность из-за ухудшения отношений с Россией.Дополнительные 40% мощностей OPAL (из расчета проектной мощности в 36 млрд куб. м газа в год) могут дать «Газпрому» 14,4 млрд куб. м газа в год (39,5 млн куб. м в сутки).

http://www.vestifinance.ru/articles/79361

"Газпром", OPAL, Северный поток
  • Urepus U Urepus U
    27.12.1618:07:46

    кто бы мог подумать,что этот прорыв произойдёт в «санкционный период»…

    #869409
    • Sergio Buk Sergio Buk
      27.12.1619:05:22

      Ну так понимать стали всю ненадежность транзита по другой трубе. Владельцы той трубы уж что-то слишком чудить начали. Мерзнуть не хочется видимо больше.

      #869448
      • Нет аватара stadtisch
        27.12.1622:46:10

        и беларусь не надежный транзитер

        #869523
    • Orlan05 Orlan05
      27.12.1622:25:20

      Да, это больше всего удивляет.

      #869518
  • Руслан Гайфуллин Руслан Гайфуллин
    27.12.1619:04:20

    Сегодня прочитал так же и эту новость.

    "Суд ЕС приостановил решение ЕК по доступу «Газпрома» к OPAL"

     [ссылки отключены] 

    #869445
    • Urepus U Urepus U
      27.12.1619:38:17

          www.interfax.ru/business/543364 Тем временем, «Газпром» уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86% (вот были сомнения ,что всё как-то гладко…ну вот и прилетело.)    

      Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора польской газовой компании PGNiG Петра Возняка.   

      По его словам, решение суда было принято 23 декабря, и ожидается, что оно будет опубликовано до конца года.

      Подробнее: kommersant.ru/doc/3182670

      посмотрим,ждать недолго…

      Позиция РФ

      Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что иск Польши по доступу «Газпрома» к газопроводу Opal не будет иметь последствий.

      «Это выпад против „Северного потока — 2“, России. Последствий не будет никаких. Потому что, во-первых, они опоздали с подачей этого иска, а срок для оспаривания прошел, — сказал Чижов. - Во-вторых, думаю, что политизированность этого шага очевидна не только суду ЕС, но и каждому непредвзятому наблюдателю».

      Подробнее на ТАСС:

       http://tass.ru/tek/3910526 

      Отредактировано: Urepus U~21:17 27.12.16
      #869467
  • Сергей Пышненко
    27.12.1619:12:41

    В ЕК какие то плохиши сидят и палки нам в колеса ставят.

    #869457
  • dima ivanov dima ivanov
    27.12.1619:29:34

    Этого следовало ожидать --- никто не хочет мерзнуть в европе --- изза прихотей каких то цеЕвропейцев

    Отредактировано: dima ivanov~20:30 27.12.16
    #869463
    • Нет аватара stadtisch
      27.12.1622:52:26

      снег и мороз это не коричневые парни в германии))

      #869527
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