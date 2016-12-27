На Кубани построена новая дорога

В Апшеронском районе Краснодарского края построена и открыта для движения новая автодорога между Нижегородской станицей и поселком Мезмай.

Проект реализован по программе развития горнолыжного курорта Лагонаки. Протяженность новой автодороги составляет 15 км, стоимость строительства — 1,5 млрд рублей, средства выделены из краевой казны.

В настоящий момент дорога четвертой технической категории открыта для движения. Новый объект будет способствовать развитию курорта Лагонаки, а также обеспечит местных жителей сообщением, даст импульс для развития торговли и сферы общественного питания в районе.

«До настоящего момента люди передвигались там на высокопроходимой технике, по-другому ехать нельзя было. Сейчас мы эту возможность предоставили», — рассказали на открытии.