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Фотофакты

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в Североморске

Пока ракетный крейсер «Маршал Устинов» проходил ремонт и модернизацию в Северодвинске, Северный флот пополнился новыми буксирами!

Фото vk.com/mil


ВМФ, ракетный крейсер, 1164, Маршал Устинов, Северный флот
  • Orlan05 Orlan05
    28.12.1602:53:27

    Если не ошибаюсь, это первый крупный корабль(ТАВКР «Горшков» и ГРК «Москва» не в счет) прошедший ремонт и модернизацию в постсоветское время? Наверняка последующие корабли проекта(и не только) будут проходить эту процедуру быстрее…

    #869576
    • A_SEVER A_SEVER
      28.12.1603:44:23

      Если не ошибаюсь, это первый крупный корабль
      БПК «Вице-адмирал Кулаков» в 2010 году.

      #869585
  • Сергей Пышненко
    28.12.1607:08:23

    Отремонтировать и модернизировать все корабли МВФ, которые возможно. Чтобы послужили они России матушке еще не один десяток лет. На радость нам и унынию партнеров.

    пс. Вообще то было бы хорошо, наладить равномерный и необходимый вид ремонта и модернизацию кораблей и судов.

    #869598
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    28.12.1608:47:48

    Значит после праздников можно и в Дальний поход!!!

    #869629
    • A_SEVER A_SEVER
      28.12.1609:00:56

      после праздников можно и в Дальний поход!
      Вначале будет отработка и сдача курсовых задач.

      #869632
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