Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в Североморске
Пока ракетный крейсер «Маршал Устинов» проходил ремонт и модернизацию в Северодвинске, Северный флот пополнился новыми буксирами!
Фото vk.com/mil
Пока ракетный крейсер «Маршал Устинов» проходил ремонт и модернизацию в Северодвинске, Северный флот пополнился новыми буксирами!
Фото vk.com/mil
28.12.1602:53:27
28.12.1603:44:23 БПК «Вице-адмирал Кулаков» в 2010 году.
28.12.1607:08:23
28.12.1608:47:48
28.12.1609:00:56 Вначале будет отработка и сдача курсовых задач.