Гигантский груз в экстремальных условиях: судно РФ прошло Северным путём.

ЗАО «СММ» осуществило уникальную транспортировку по Севморпути кранового оборудования весом более 1,6 тыс. тонн.

Российской компании ЗАО «СММ» удалось впервые в России произвести уникальную транспортировку в сложных условиях Ледовитого океана. В порт Восточный из Санкт-Петербурга по Северному морскому пути (СМП) были доставлены две собранные крановые конструкции, общий вес которых составляет 830 тонн каждая.

Данная транспортная операция является уникальной для подобного рода мероприятий, тем более производящихся в сложной навигационной обстановке. Погрузка на транспортное судно двух контейнерных перегружателей в сборе осуществлялась при помощи пары судовых кранов общей грузоподъемностью 1,4 тыс. тон.

Всего транспортировка негабаритного сверх тяжелого груза по Севморпути заняла 31 день. В фирме сразу отметили, что такие транспортные операции в подобных условиях до них еще никто не выполнял.

Дополнительная опасность во время данной экстремальной перевозке была обусловлена повышенной парусностью крановых конструкций и затрудненным из-за них обзором с капитанского мостика.

Стоит отметить, что первоначально при загрузке возникли проблемы в расчетах, и срочно пришлось переоборудовать судно, чтобы успешно реализовать свой транспортный контракт. В итоге 20 рабочим в две смены пришлось экстренно крепить конструкции. Непосредственной проводкой судна по СМП занимался российский атомный ледокол «50 лет Победы».