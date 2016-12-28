Можем сами: Россия создала альтернативу продукции Rolls-Royce.

Президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов в интервью информационному агентству «Оружие России» рассказал об импортозамещении в российской промышленности. По его словам, одним из удачных примеров замещения иностранной продукции в отечественном судостроении является производство винторулевых колонок ДРК-1200.

Рахманов сообщил, что еще предстоит сформулировать критерии, по которым можно будет сказать, что конкретный продукт произведен на территории России. При этом промышленность должна в итоге давать качественные продукты, не уступающие иностранным аналогам.Глава ОПК уверен, что импортозамещение для судостроителей стало возможностью ускорить работы по широкому спектру вопросов. В основном программа замещения иностранной продукции касается гражданских проектов, но найденные схемы через некоторое время внедряются и в область военного кораблестроения. Например, решения, выработанные при создании гражданских ледоколов, теперь находят применение при создании военной техники для Арктики.По мнению Алексея Рахманова, серьезно стоял вопрос по замещению отпавших поставщиков продукции из Украины, стран Евросоюза и государств-участниц НАТО. Речь идет о силовых агрегатах, турбинах, электрооборудовании.

Программа импортозамещения в судостроительной промышленности реализуется по трем направлениям: развитие собственного производства, привлечение иностранных компаний к созданию предприятий на нашей территории, диверсификация поставок.

Рахманов в качестве удачного примера замещения иностранной продукции привел производство винторулевых колонок ДРК-1200, которые смогли заменить аналогичную продукцию от известной компании Rolls-Royce. Рыбинские специалисты НПО «Сатурн» готовы представить замену украинским газотурбинным двигателям. Нижегородские предприятия начали выпуск вентиляционного оборудования, которое раньше также поставлялось с территории Украины.Президент «Объединенной судостроительной корпорации» сообщил, что есть успехи в замещении импорта речной техники. Если в целом говорить о гражданском судостроении, то необходима локализация производства на территории РФ силовых агрегатов, электрооборудования, винторулевых колонок, насосов и другого оборудования.Алексей Рахманов отметил, что ориентир для отечественного судостроения — 70% отечественных комплектующих и материалов при строительстве судов и кораблей. Впереди большие планы — до 2020 года необходимо выполнить замещение по более чем 100 технологическим направлениям.