К своему юбилею город подошёл со значительным багажом успехов. В 2015 — 2016 гг. Тюмень занимает лидирующие позиции в рейтингах по качеству строительства дорог и развитию городской инфраструктуры, а в 2012 году вошла в тройку самых счастливых городов России. По оценке Министерства регионального развития РФ, среди всех субъектов Тюменская область занимает первое место в России в рейтингах доходов населения и инвестиционной привлекательности, второе по индексу развития человеческого потенциала и похожих наград и побед у города множество.

Нельзя в очередной раз не вспомнить и о том, что Тюмень второй год подряд признаётся самым комфортным городом страны по качеству жизни. В списке, созданном Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, город обходит Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург. Заданный региональной столицей курс распространяется на весь юг Тюменской области.

Юбилейный год оказался не очень урожайным на новые социальные объекты, тем не менее, множество объектов строится и будет открыто в будущие годы.

В феврале открылся детский сад «Василёк» .

В октябре открылся спортивно-оздоровительный центр «Торонто» .

Несмотря на проблемы транспортная инфраструктура города по прежнему демонстрирует стремительный рост.

В середине августа было запущено движение по первому дорожному объекту юбилейного года — ул. Запольной . Реализация огромного транспортного проекта по пробивке улицы началась 1 февраля 2015 года . Проект позволил напрямую соединить магистральную улицу 50 лет ВЛКСМ и район транспортной развязки по ул. М.Тореза с районом Дома Обороны. На первом этапе была построена двухуровневая развязка на улице Первомайской.

На следующих этапах были построены подпорные стенки, съезды, бетонный коллектор р.Тюменки, путепровод над гаражными кооперативами и собственно сама ул. Запольная.

Трудно поверить, но ещё в начале прошлого года здесь был настоящий «медвежий угол».

За 2 года территория кардинально изменилась…

А так этот район выглядел в 1912 году.

В октябре запущено движение по новой эстакаде над кольцом по ул. И.Федюнинского. Теперь автомобили, движущиеся по южной части Тюменской кольцевой автодороги, могут миновать кольцо на пересечении улиц М.Мельникайте и И.Федюнинского по эстакаде. Всего за 5 месяцев, без перекрытия движения, были возведены 22 опоры, смонтированы балки и перекрытия длиной 600 метров. Завершив работы на этой эстакаде строители перешли на объект на пересечении улицы И.Федюнинского с ул. Пермякова.

Казалось бы, совсем недавно открылось движение по новым мостам через р.Туру , а уже через год стартовало возведение очередного моста через реку , рядом с действующим совмещённым мостом по ул. М.Мельникайте. Окончание работ намечено на октябрь 2017 года. После того как новый трёхполосный мост будет готов подрядчик приступит к демонтажу совмещённого моста. На его месте возведут новый, таким образом путепровод через реку в получит по три полосы движения в обе стороны.

Долгожданным было открытие движения по реконструированной ул. Комсомольской.

Завершился сезон открытием движения по второму пусковому комплексу Восточного обхода города . Эта магистраль дала возможность водителям въезжать со стороны Нового Тобольского тракта на улицу Тополиную и оттуда выезжать на улицы Чекистов, 50 лет Октября, Монтажников и Федюнинского, а также на Ялуторовский и Старый Тобольский тракты, минуя Лесобазу. Длина второго пускового комплекса составляет 4 километра, на котором прошло строительство сразу двух мостов: через реку Ключи (Река Войновка) и через ручей между Турой озером Песьяное, и одного путепровода через одноколейную железную дорогу.

А ведь ещё в середине года территория выглядела так.

Сразу же началось строительство первой развязки третьей очереди в районе пересечения ТКАД с ул. Тополиной.

Самые интересные памятники города «Тюмень-победителям » и пямятник железнодорожникам войны.

Практически завершена реконструкция аэропорта «Рощино». Работы здесь начались в октябре 2012 года, это совместный проект правительства Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Не прекращая эксплуатацию старого здания поэтапно производится домонтаж его частей, на месте которых возводились новые. Открытие первых терминалов состоялось в канун 2015 г. и 2016 г.

Тюменская область на протяжении десятков лет демонстрирует положительный индекс промышленного производства , по итогам 2016 года он составляет 2-2.5%. Впрочем, реальный показатель значительно выше официальных данных, поскольку статистические методики, используемые для определения внутреннего валового продукта, не учитывают результаты работы предприятий, которые были открыты менее трёх лет назад. Среди наиболее значимых производственных событий года в Тюмени можно отметить открытие завода гофротруб , завода «Промтехснаб» , запуск новой линии завода «Профмодуль», а завершение инвестиционного проекта «Электросталь-Тюмени» позволит предприятию выйти в число лидеров среди заводов российской металлургии.

Машиностроение — традиционно базовая отрасль тюменской экономики. В 2016 году многие машиностроительные компании региона показали существенный прирост объёмов производства, в том числе благодаря наличию стабильных заказов со стороны компаний нефтегазовой отрасли.

В год десятилетнего юбилея Антипинским НПЗ запущены последние объекты 3 этапа 3 технологической очереди: установки замедленного коксования гудрона и вакуумной переработки мазута. С вводом в эксплуатацию установок завод достиг рекордной для России глубины переработки нефти — 98%.

Впереди у предприятия ещё 4 этап третьей очереди и 4 очередь строительства.

В юбилейный год у Тюмени появилось много нового, и память о юбилее останется у горожан на долгое время.

Сегодня я рассказал про одного из лидеров России по показателям социально-экономического развития. Так это или не так — не столь важно, важнее то, что переоценить значение города, являющегося столицей региона, где «куётся» современное благосостояние России, невозможно. Несомненно, Тюмень и Тюменская область на фоне всех субъектов Российской Федерации выглядят исключительно привлекательной территорией, формирует общероссийское и международное признание региона как лидирующего и развитого края и подтверждает, что недаром на гербах города и области гордо красуются девизы «От сего града начинается» и «Сибирью прирастать будет»…

PS. В статье использованы собственные фотографии, фотоматериалы iamfromtyumen, аbvlvi, nosov.ee, Барышников Артём, www.skyscrapercity.com и др.