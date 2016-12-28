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Модернизация

Под Костромой запустили новую линию оборудования по обработке овощей

Новая линия производства, которую запустили в центре по фасовке овощей под Костромой, полностью решит проблему с поставками картофеля, моркови и свеклы в регионе. Оборудование собирали три месяца. Новая линия не только позволит перерабатывать крупные партии овощей, но и в несколько раз ускорит сам процесс. На первом этапе овощи избавляют от земли и остатков ботвы, затем их отправляют на весовой контроль. Почти всю работу выполняет автоматика, несколько сотрудников лишь следят за тем, чтобы в пакеты с готовой продукцией не попали испорченные овощи.

Александр Троицкий, оператор линии по доработке овощей: «Автоматизировано все абсолютно, пакет любого размера и любой вес, до 18 килограммов включительно. Можем упаковывать морковь, картофель, свеклу, также ее мыть, шлифовать, полировать. И рассортировывать человеческими руками на хороший и второй сорт продукт».

Стоимость новой техники — 15 миллионов рублей, их совместно выделили федеральный и областной бюджеты. Овощи для сортировки предоставляют полтора десятка хозяйств — от крупных хозяйств до мелких фермеров. Причем, не только из Костромской, но также из Ивановской и Ярославской областей.

https://otr-online.ru/news/pod-kostromoi-zapustili-75617.html

оборудование по обработке овощей
  • Нет аватара corw123
    28.12.1609:16:53

    интересно, почему не делают упаковку из материла который быстро разлагается.

    Потом больше проблем от такой фасовки, чем пользы будет для экологии и людей.

    Если я правильно понял.

    #869635
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