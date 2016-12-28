Холдинг «Вертолеты России» создает дублирующее производство вертолета Ка-226Т в Улан-Удэ

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) создает дублирующее производство вертолета Ка-226Т на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в целях скорейшего выполнения межправительственного соглашения по производству и поставке Индии новейшего легкого вертолета Ка-226Т.

Кумертауское авиационное предприятие (КумАПП) будет работать в кооперации с У-УАЗ по проекту Ка-226Т для Индии, а также сохранит полный цикл сборки этого вертолета для госструктур РФ, гражданских эксплуатантов и инозаказчиков.

В зоне ответственности КумАПП остается производство и поставка ряда агрегатов для опытных и серийных вертолетов. В том числе, изготовление колонок и лопастей несущего винта. У-УАЗ берет на себя производство и поставку технологических комплектов для производства Ка-226Т на совместном предприятии в Индии, организацию гарантийного обслуживания вертолетов, обучение индийского летно-технического персонала в учебном авиационном центре в Улан-Удэ, а также содействие в подготовке производства комплектующих для Ка-226Т в Индии.

«Холдинг „Вертолеты России“ распределил зоны ответственности между своими предприятиями, которые будут производить легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т в интересах Индии. Такое решение будет способствовать реализации этого приоритетного для нас проекта в установленные сроки без потери качества продукции. Производство легкого вертолета Ка-226Т для российских силовых ведомств останется на Кумертауском авиационно-производственном предприятии. Кроме того, КумАПП планируется обеспечить дополнительными экспортными контрактами», — сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев.

У-УАЗ уже приступил к освоению производства Ка-226Т. Всего на площадке завода планируется изготовить 60 вертолетов."Мы очень позитивно оцениваем факт переноса производства Ка-226Т для Индии на мощности У-УАЗ, так как это загрузит завод дополнительными экспортными заказами", — сообщил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. — Наше предприятие обладает всеми необходимыми компетенциями для скорейшего освоения опытного и серийного производства вертолетов Ка-226Т. Напомню, что в советское время мы изготавливали вертолеты соосной схемы — Ка-15, Ка-18 и Ка-25″.

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Индия о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, холдинг «Вертолеты России» организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 единиц будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.

Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолетов и обеспечение их технического сопровождения.Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработки предприятия «Камов», входящего в холдинг «Вертолеты России», серийно изготавливается на КумАПП. Он построен по соосной схеме несущих винтов и отличается превосходной управляемостью и энерговооруженностью. Ка-226Т оснащен современным пилотажно-навигационным оборудованием. Он может легко маневрировать в условиях плотной городской высотной застройки и в горах.

Отсутствие рулевого винта и компактные габариты позволяют использовать посадочные площадки небольшого размера. Вертолет имеет низкий уровень шума и соответствует самым современным требованиям экологичности. Обладает сменным транспортным модулем, что позволяет в короткий срок изменять функциональное назначение вертолета.