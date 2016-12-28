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Энергетика и ТЭК

Силовой трансформатор весом более 135 тонн прибыл на Усть-Среднеканскую ГЭС

На строительную площадку Усть-Среднеканской ГЭС доставили силовой трансформатор гидроагрегата № 3 общим весом более 135 тонн. Оборудование напряжением 220 кВ и мощностью 220 МВА изготовлено на заводе «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы».

По информации пресс-служба компании, приступить к монтажу трансформатора планируют летом 2017 года.

Сейчас на Усть-Среднеканской ГЭС уже установлены закладные части будущего гидроагрегата. Несмотря на низкие отрицательные температуры, гидростроители продолжают бетонные работы. Всего до конца года в водосбросную, станционную и глухую бетонную плотины планируют уложить почти 3500 м³ бетона, еще столько же понадобится для работ на сопрягающем устое и пристанционной площадке.

Ввести гидроагрегат № 3 Усть-Среднеканской ГЭС в эксплуатацию планируется в 2018 году. Достройка ГЭС позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты в Магаданской области. Помимо этого, гидростанция будет способствовать судоходству, регулируя сток Колымы. Усть-Среднеканская ГЭС значительно повысила энергобезопасность региона. До её пуска потребности изолированной Магаданской энергосистемы на 95% обеспечивались всего одной электростанцией — Колымской ГЭС.

В настоящее время Магаданская область имеет резервный высокоманёвренный источник генерации, что самым положительным образом сказывается на надежности электроснабжения населения и промышленных предприятий.

http://communal-control.ru/news/2602/silovoy-transformator-vesom-bolee-135-tonn-pribyil-na-ust-srednekanskuyu-ges

Усть-Среднеканской ГЭС, трансформатор
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    28.12.1612:29:59

             

    #869699
  • goryachee_leto goryachee_leto
    28.12.1612:58:48

    силовой трансформатор гидроагрегата № 3 общим весом более 135 тонн.

    Чем везли из Питера?

    #869723
    • Нет аватара alexey38
      28.12.1613:25:23

      Самое сложное в тех местах — это транспортировка с порта до места. Поэтому и возят там тяжелые грузы зимой. Летом практически невозможно такое осуществить.

      #869738
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