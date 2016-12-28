Открыт новый детский сад «Бусинка» в районе новостроек Дальнего. ( Южно-Сахалинск)

Строительство «Бусинки» заняло больше времени, чем планировалось, из-за банкротства первого подрядчика. Нынешней весной после нескольких месяцев простоя, вызванного процедурами расторжения муниципального контракта и поиска новой подрядной организации, работы возобновились.

Сейчас дошкольное учреждение на 220 мест полностью готово к приему детей. Его заведующая Юлия Васильева с гордостью показала гостям бассейн, зал для занятий музыкой, спортзал, кабинет психолога, медицинский кабинет, пищеблок, раздевалки с сушильными шкафами для вещей. «Бусинка» станет одним из самых современных детских садов городского округа: каждая группа оснащена мультимедийной системой, в кабинетах логопеда и психолога стоят интерактивные доски, для обучения малышей закуплены планшеты с развивающими играми.