На ПАО «Ярославский судостроительный завод» спущен на воду морской буксир «Сергей Балк»
27 декабря 2016 года на территории ПАО «Ярославский судостроительный завод» состоялся спуск морского буксира проекта 23470 «Сергей Балк».
«Сергей Балк» — головное судно в серии из пяти буксиров проекта 23470, строящихся на ЯСЗ по заказу Министерства обороны Российской Федерации.
По традиции о борт судна была разбита бутылка шампанского. Почетное право стать крестной матерью судна предоставили работнице цеха № 15 Ирине Пупышевой.
Проектант судна — ЦКБ «Балтсудопроект».
Морской буксир проекта 23470 соответствует требованиям Правил Российского морского регистра судоходства класса KM*Arc4 [1] AUT1 FF3WS EPP Helideck Tug и предназначен для:
• выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде;
• проводки судов в акватории портов и постановки к причалу;
• выполнения эскортных операций в море;
• тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, а также для тушения горящего на воде топлива;
• снятия с мели кораблей и судов.
В кормовой оконечности судна расположена вертолетная площадка для приёма и взлёта вертолетов.
Наличие крана грузоподъемностью 20 т при вылете стрелы 13 м с активной компенсацией качки позволяет буксиру самостоятельно выполнять грузовые операции и обслуживать вертолетную площадку как на тихой воде, так и в морских условиях.
Главные размерения судна:
• длина наибольшая, м 69,75;
• ширина наибольшая, м 15,0;
• высота борта до ВП, м 6,7;
• осадка наибольшая, м 5,2.
Историческая справка:
Сергей Захарович Балк (1866-1913).
Сергей Захарович Балк родился 4 апреля 1866 г. в с. Александровка Бузулукского уезда Самарской губернии, в семье потомственного дворянина С.-Петербургской губернии, отставного капитана гвардейской артиллерии, впоследствии — действительного статского советника Захара Захаровича Балка. Возможно, он был внуком адмирала Захара Захаровича Балка (1796-1870).
Вслед за старшим братом Павлом окончил в 1887 г. Морское училище. Учился без блеска — в списке выпуска, составленном по среднему баллу, фамилия его находится в самой середине.
Служба его началась на Балтике, но уже в 1889 г. он попал в заграничное плавание на фрегат «Генерал-Адмирал», в 1890-1892 гг. плавал за границей на крейсере «Минин».
В декабре 1893 г. за отличие был произведен в лейтенанты. Летом 1894 г. отличился, возглавив работы по подъему затонувших рельсов на р. Гольчиха. Этот груз, предназначенный для строительства Сибирской железной дороги, был доставлен в устье Енисея в 1893 г. из Англии, но затонул во время ледохода.
Балк, имевший в своем распоряжении около 50 человек с минимумом оборудования, организовал круглосуточную работу, в результате которой из 2916 затонувших рельсов поднял 2268 шт. Дальнейшая служба проходила на Тихом океане: в 1895-1896 гг. на эскадренном броненосце «Император Николай I», в 1896-1897 гг. — на крейсере I ранга «Адмирал Нахимов», в 1897-1898 гг. — на мореходной канонерской лодке «Гремящий».
Здесь уместно процитировать аттестацию, составленную на Сергея Балка в 1898 г. командиром мореходной канонерской лодкой «Гремящий» капитаном 2 ранга В.Ф.Рудневым (будущим командиром крейсера «Варяг» во время легендарного боя): «В исполнении самых трудных служебных поручений не встречает никаких препятствий; выполняет серьезно и точно, с полной охотой». «В морском деле познания хорошие, надежный вахтенный начальник. В строевой службе познания требуют дополнения». «Честных правил и взглядов, прямой человек, несколько грубоват. Хороший товарищ и подчиненный».
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