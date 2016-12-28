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Судостроение и судоходство

На ПАО «Ярославский судостроительный завод» спущен на воду морской буксир «Сергей Балк»

27 декабря 2016 года на территории ПАО «Ярославский судостроительный завод» состоялся спуск морского буксира проекта 23470 «Сергей Балк».

«Сергей Балк» — головное судно в серии из пяти буксиров проекта 23470, строящихся на ЯСЗ по заказу Министерства обороны Российской Федерации.

По традиции о борт судна была разбита бутылка шампанского. Почетное право стать крестной матерью судна предоставили работнице цеха № 15 Ирине Пупышевой.

Проектант судна — ЦКБ «Балтсудопроект».

Морской буксир проекта 23470 соответствует требованиям Правил Российского морского регистра судоходства класса KM*Arc4 [1] AUT1 FF3WS EPP Helideck Tug и предназначен для:

• выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде;

• проводки судов в акватории портов и постановки к причалу;

• выполнения эскортных операций в море;

• тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, а также для тушения горящего на воде топлива;

• снятия с мели кораблей и судов.

В кормовой оконечности судна расположена вертолетная площадка для приёма и взлёта вертолетов.

Наличие крана грузоподъемностью 20 т при вылете стрелы 13 м с активной компенсацией качки позволяет буксиру самостоятельно выполнять грузовые операции и обслуживать вертолетную площадку как на тихой воде, так и в морских условиях.

Главные размерения судна:

• длина наибольшая, м 69,75;

• ширина наибольшая, м 15,0;

• высота борта до ВП, м 6,7;

• осадка наибольшая, м 5,2.

Историческая справка:

Сергей Захарович Балк (1866-1913).

Сергей Захарович Балк родился 4 апреля 1866 г. в с. Александровка Бузулукского уезда Самарской губернии, в семье потомственного дворянина С.-Петербургской губернии, отставного капитана гвардейской артиллерии, впоследствии — действительного статского советника Захара Захаровича Балка. Возможно, он был внуком адмирала Захара Захаровича Балка (1796-1870).

Вслед за старшим братом Павлом окончил в 1887 г. Морское училище. Учился без блеска — в списке выпуска, составленном по среднему баллу, фамилия его находится в самой середине.

Служба его началась на Балтике, но уже в 1889 г. он попал в заграничное плавание на фрегат «Генерал-Адмирал», в 1890-1892 гг. плавал за границей на крейсере «Минин».

В декабре 1893 г. за отличие был произведен в лейтенанты. Летом 1894 г. отличился, возглавив работы по подъему затонувших рельсов на р. Гольчиха. Этот груз, предназначенный для строительства Сибирской железной дороги, был доставлен в устье Енисея в 1893 г. из Англии, но затонул во время ледохода.

Балк, имевший в своем распоряжении около 50 человек с минимумом оборудования, организовал круглосуточную работу, в результате которой из 2916 затонувших рельсов поднял 2268 шт. Дальнейшая служба проходила на Тихом океане: в 1895-1896 гг. на эскадренном броненосце «Император Николай I», в 1896-1897 гг. — на крейсере I ранга «Адмирал Нахимов», в 1897-1898 гг. — на мореходной канонерской лодке «Гремящий».

Здесь уместно процитировать аттестацию, составленную на Сергея Балка в 1898 г. командиром мореходной канонерской лодкой «Гремящий» капитаном 2 ранга В.Ф.Рудневым (будущим командиром крейсера «Варяг» во время легендарного боя): «В исполнении самых трудных служебных поручений не встречает никаких препятствий; выполняет серьезно и точно, с полной охотой». «В морском деле познания хорошие, надежный вахтенный начальник. В строевой службе познания требуют дополнения». «Честных правил и взглядов, прямой человек, несколько грубоват. Хороший товарищ и подчиненный».

http://yarshipyard.com/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/511-2016-12-28-01.html

Ярославский судостроительный завод, Ярославская область, морской буксир, 23470
  • A_SEVER A_SEVER
    28.12.1613:20:59

    Ну вот, весной можно будет в Ярославль ехать!    

    #869734
    • Katamaran Katamaran
      28.12.1613:22:29

      И все-таки информация, что 5, а не 2 буксира. кстати, смотрели письмо?

      #869736
      • Human RS Human RS
        28.12.1614:35:23

        А распределение остальных три по флотам неизвестно?

        #869770
        • Katamaran Katamaran
          28.12.1614:39:27

          5 флотов — 5 буксиров. Ну, для примера. Хотя, на Каспии он будет избыточен

          #869772
    • KaraT KaraT
      28.12.1614:08:34

      т.е не весной в Ярославль ехать нельзя?    

      #869758
      • A_SEVER A_SEVER
        28.12.1614:13:03

        т.е не весной в Ярославль ехать нельзя?

        Смотря с какой целью ехать. Если просто погулять по городу — можно ехать в любое время, если нужно сфотографировать буксир, то зимой к нему подобраться очень проблематично.

        #869760
        • Katamaran Katamaran
          28.12.1614:41:05

          а что там про экскурсию по пелле?

          #869774
  • Sergio Buk Sergio Buk
    28.12.1613:23:54

    Мощный. На вид — так еще и другие функции исполнять способен. КМК.

    #869737
    • A_SEVER A_SEVER
      28.12.1613:33:32

      Мощный.
      На смену буксирам проекта Р-5757 типа «Николай Чикер».

      #869743
      • Sergio Buk Sergio Buk
        28.12.1613:43:16

        Я по корабельной части профан, но вот смотрится он шикарно. Как например… самолет СУ-(27-35). И внешность явно говорит — он «не тот, чем кажется».    

        #869747
        • A_SEVER A_SEVER
          28.12.1613:47:36

          смотрится он шикарно
          Его как минимум год ещё будут строить, достроят — вот тогда и оценим!

          #869748
          • Sergio Buk Sergio Buk
            28.12.1613:50:55

            Корабле-судно и т. п. колонка. Привет сенатору Маккейну в общем. А вам отдельное спасибо за разъяснения, всегда вежливые и по существу.

            Отредактировано: Sergio Buk~14:53 28.12.16
            #869749
            • A_SEVER A_SEVER
              28.12.1614:04:19

              Корабле-судно и т. п. колонка.

              С одной стороны спуск нового буксира радует, тем более он строится для ВМФ.

              С другой стороны дефицит заказов на речные суда вынуждает находящиеся на реках ССЗ браться за строительство более крупных морских, хотя они для этого плохо подходят.

              В результате процесс строительства начинает напоминать вырезание гланд через известное место — с момента закладки судна прошло уже 2 года и 2 месяца, а пока имеем пустой корпус и часть надстройки, достройка будет вестись в Кронштадте, а сдача заказчику вероятно будет во второй половине 2018 года.

              4 года для буксира это много…

              #869757
              • Sergio Buk Sergio Buk
                28.12.1614:10:48

                Да буксир этот — не единственный пример того, о чем вы пишете. Не забываем и о санкциях. Во многих случаях есть объективные причины. Взять те же фрегаты двух известных проектов. Радуют Варшавянки. Как пирожки их пекут. Я оптимист, что сделали, тому и рад.

                Отредактировано: Sergio Buk~15:17 28.12.16
                #869759
                • A_SEVER A_SEVER
                  28.12.1614:26:56

                  Не забываем и о санкциях.

                  Да при чём тут санкции? НССЗ вон получил контракт на строительство танкера для ВМФ, а в их крытом эллинге можно только корпус судна построить, а надстройку ставят уже на плаву под открытом небом.

                  В конце этого года танкер должны были сдать флоту, а он ещё испытания не начинал.

                  Зеленодольск поступил умнее — кабельные суда в Керчи строит, и построит их быстро, что есть несомненный плюс. Но есть и минус — пока строят кабельные суда, заложенные раньше танкеры для ВМФ собирать нельзя, сухой док занят.

                  Взять те же фрегаты
                  Я сейчас вообще о другом говорю.

                  Отредактировано: A_SEVER~15:27 28.12.16
                  #869766
                  • Katamaran Katamaran
                    28.12.1614:43:40

                    Зеленодольск поступил умнее — кабельные суда в Керчи строит
                    а что слышно про танкеры керченские? я думал, что хоть один корпус они добьют и спустят в этом году. или они плавно переключились с танкеров на кабельщики с учетом приоритетов?

                    #869777
          • Katamaran Katamaran
            28.12.1613:56:59

            год ли? еще на Балтику тянуть, надстройка, цикл испытаний. плюс, это же еще первенец в серии.

            #869753
    • s p s p
      28.12.1613:37:36

      3,5 тысячи тонн дедвейт красавец

      #869744
      • Katamaran Katamaran
        28.12.1613:59:32

        реально 3,5 тысячи тонн. я думал, что 1500.

        #869755
    • capt4net capt4net
      28.12.1613:39:17

      Так и Сергей Захарович нехилый был офицер    

      #869745
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