В Заинском районе Татарстана открылся новый мост через реку Лесной Зай

По новому мосту, в том числе, будут проезжать автобусы со школьниками.

В Заинском районе РТ, возле села Новоспасск, открылся новый мост с двусторонним движением через реку Лесной Зай. Длина объекта — 21 м, а ширина — 6,5 м, сообщает пресс-служба Заинского района РТ.

Эта постройка имеет социальное значение — по нему будут проезжать в том числе и школьные автобусы. Объект построен по республиканской программе «Мосты села».