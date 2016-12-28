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Дорожное строительство

В Заинском районе Татарстана открылся новый мост через реку Лесной Зай

По новому мосту, в том числе, будут проезжать автобусы со школьниками.

В Заинском районе РТ, возле села Новоспасск, открылся новый мост с двусторонним движением через реку Лесной Зай. Длина объекта — 21 м, а ширина — 6,5 м, сообщает пресс-служба Заинского района РТ.

Эта постройка имеет социальное значение — по нему будут проезжать в том числе и школьные автобусы. Объект построен по республиканской программе «Мосты села».

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/12/27/533437/

новый мост
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