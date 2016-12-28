В Заинском районе Татарстана открылся новый мост через реку Лесной Зай
По новому мосту, в том числе, будут проезжать автобусы со школьниками.
В Заинском районе РТ, возле села Новоспасск, открылся новый мост с двусторонним движением через реку Лесной Зай. Длина объекта — 21 м, а ширина — 6,5 м, сообщает пресс-служба Заинского района РТ.
Эта постройка имеет социальное значение — по нему будут проезжать в том числе и школьные автобусы. Объект построен по республиканской программе «Мосты села».
- Добрый кот
- 28.12.201614:32
- 1
28.12.1617:14:01