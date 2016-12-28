В столице Бурятии установлено свыше 10 000 уличных светильников производства «Швабе»

Ростех выполнил комплексную программу по замене устаревших линий освещения Улан-Удэ на современное энергосберегающее светотехническое оборудование. Работы проводились в рамках энергосервисного контракта по модернизации системы наружного освещения стоимостью 81,2 млн рублей. Уникальность этого контракта заключается в том, что город не потратил средства из бюджета на реализацию программы.

По условиям контракта с администрацией Улан-Удэ холдинг «Швабе » установил в столице Бурятии свыше 10 000 уличных светильников и более 170 современных щитов автоматической системы управления освещением.

Ключевой особенностью проекта стало то, что Ростех внедрил абсолютно новую для российских компаний сервисную модель ведения бизнеса, когда заказчик платит не за установку оборудования, а только за его обслуживание и таким образом несет нулевые затраты на модернизацию облика города. Городские власти оплачивают работы поэтапно за счет средств, полученных от экономии энергетических ресурсов: от 1,1 млн до 1,8 млн рублей ежемесячно в зависимости от уровня потребления электроэнергии.

«Переход бизнеса на сервисную модель возможен, что доказывает успешный опыт реализации контракта по модернизации освещения в Улан-Удэ. Кроме того, эта модель легко поддается масштабированию», — сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

На его взгляд, это важно в первую очередь для небольших городов, в которых из-за низкой плотности населения расходы на электроэнергию выше, чем в крупных городах или федеральных центрах.

«Подобная модель экономит бюджетные средства и, как следствие, позволяет перераспределить их на другие нужды города», — отметил он.

Благодаря замене более половины устаревших светильников в Улан-Удэ удалось на 40% сократить количество потребляемой электроэнергии и существенно снизить эксплуатационные расходы.

Вся светотехника находится под удаленным управлением, что позволяет в режиме реального времени оперативно проводить мониторинг функционирования системы освещения города. Это особенно важно на участках дорог с интенсивным движением, а также на пешеходных переходах или перекрестках вблизи детских учреждений в темное время суток.

Использование современных технологий в освещении дорожной сети и объектов коммунальной инфраструктуры положительно отразилось и на архитектурном облике Улан-Удэ.