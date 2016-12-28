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Спортивные объекты

Новый горнолыжный центр открылся в Липецкой области

Открыт новый горнолыжный центр Hillpark в селе Большая Кузьминка. В следующем году на его территории также начнет работать сноупарк для экстремальных видов спорта, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Спортивный объект ввели в эксплуатацию на месте ранее располагавшегося здесь клуба для любителей зимних видов спорта. Новичкам предлагают начать обучение на специальном тренажере. «Виртуальные лыжи или сноуборд помогают людям сделать первые шаги в катании со склонов. Здесь предусмотрена возможность для катания и взрослых и детей», — поясняется в материале.

В следующем году на территории Hillpark начнет работать сноупарк с трамплином и специальными фигурами для экстремального катания. Уже построена трасса длиной более 400 м.

http://tass.ru/novosti-lipeckoy-oblasti/3910073

Липецк, Hillpark, горнолыжный центр
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