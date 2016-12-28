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Модернизация

Таганрогский ‘Красный котельщик' ввел в эксплуатацию систему хранения жидкого кислорода

Котлостроительный завод «Красный котельщик». расположенный в Таганроге, завершил очередной этап модернизации на предприятии. Завод ввел в эксплуатацию систему хранения жидкого кислорода, который применяют при раскрое, резке и подогреве металла. По сообщению пресс-службы «Красного котельщика», новая установка позволит предприятию экономить до восьми миллионов рублей в год.

Новая система состоит из двух криогенных емкостей общим объемом 50 м³, где хранится жидкий кислород, и двух испарителей, при помощи которых его превращают в газ и выдают главным потребителям - производственным подразделениям ТКЗ, — поясняют в пресс службе ТКЗ «Красный котельщик». Оборудования для системы было приобретено у российского производителя. Затраты на модернизацию составили 16 миллионов рублей. По оценке специалистов предприятия, через два года проект выйдет на самоокупаемость.

http://dontr.ru/vesti/ekonomika/taganrogskij-krasny-j-kotel-shhik-vvel-v-e-kspluatatsiyu-sistemu-hraneniya-zhidkogo-kisloroda/

‘Красный котельщик’, Таганрог
  • Нет аватара Инженер2015
    28.12.1616:27:40

    Плюс, потому что

    Оборудования для системы было приобретено у российского производителя

    #869830
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