В Челябинске возводят металлоконструкции завода «Русские электрические двигатели»

В Челябинской области продолжается активное строительство завода «Русские электрические двигатели» для нужд Транснефти, сообщает пресс-служба компании.

28 декабря на строительной площадке площадке началось возведение металлоконструкций. Всего запланировано построить около 6,8 тыс. т металлоконструкций, из них 1,4 тыс. т уже возведено.В настоящее время для строительных нужд уже поставлено порядка 2,6 тыс. т стальных конструкций, оставшийся объем будет поставлен до середины лета 2017 г.7

Будущий завод по производству высоковольтных электродвигателей является важным звеном в реализации ПАО «Транснефть» мероприятий по локализации производства технологического оборудования. Начиная с 2018 года, предприятие будет обеспечивать 100% локализацию производства электродвигателей для магистральных и подпорных насосных агрегатов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на территории России, что уменьшит зависимость от иностранных производителей.

Проектом предусмотрено строительство на участке площадью 5,6 Га завода по производству электродвигателей и административно-бытового комплекса, общей площадью 24,6 и 3,2 тыс. кв. м, соответственно. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец октября 2017 года.

На территории завода, помимо производственных цехов, будут находиться вспомогательные участки: механическая и электротехническая лаборатории контроля качества, электрощитовые испытательной лаборатории и цеха, холодильное помещение, помещение пожарных насосов, помещение гидропневматического оборудования, ремонтные зоны электрического и механического оборудования, зона инструментального хозяйства, а также испытательных центр.

Плановый объем выпуска электродвигателей мощностью до 40 МВт на заводе составит до 300 штук в год.