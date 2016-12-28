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Космонавтика

В Воронеже успешно испытали новейший кислородно-метановый двигатель

В воронежском КБ химавтоматики прошли успешные испытания кислородно-метанового ракетного двигателя нового поколения, сообщили в пресс-службе предприятия.

Испытания кислородно-метанового ракетного двигателя нового поколения успешно прошли в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА), сообщили в пресс-службе НПО «Энергомаш», под управлением которого с 2015 года находится КБХА, передает РИА Новости.Отмечается, что 22 декабря во время стендовых тестов специалисты провели 10 включений двигателя-демонстратора РД0162Д2А.

Ранее гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявлял, что опытный образец метанового двигателя с тягой 85 тонн будет изготовлен в 2019 году. В КБХА говорили, что первые огневые испытания новый двигатель сможет пройти в 2017 году. Как уточняли в правительстве Воронежской области, особенностью конструктивной схемы двигателя является то, что впервые используется запатентованный предприятием двухконтурный газотурбинный привод топливных насосов.

«Конструкторское бюро химавтоматики» — один из мировых лидеров по созданию жидкостных двигателей для космических ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет РВСН и ВМФ. Практически все отечественные космические программы, начиная с первого полета к Луне в 1959 году и полета Гагарина, используют двигатели разработки КБХА.

https://defence.ru/article/v-voronezhe-uspeshno-ispitali-noveishii-kislorodno-metanovii-dvigatel/

КБХА, Энергомаш, РД0162Д2А
  • Е.Юрий Е.Юрий
    28.12.1617:18:28

                 Удачи, успехов и развития предприятию!

    Отредактировано: Е.Юрий~18:21 28.12.16
    #869855
  • Andrey Y Andrey Y
    28.12.1619:42:40

    Интересно, на что ставить планируется, на какой носитель или ступень?

    #869899
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