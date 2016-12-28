В Воронеже успешно испытали новейший кислородно-метановый двигатель

В воронежском КБ химавтоматики прошли успешные испытания кислородно-метанового ракетного двигателя нового поколения, сообщили в пресс-службе предприятия.

Испытания кислородно-метанового ракетного двигателя нового поколения успешно прошли в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА), сообщили в пресс-службе НПО «Энергомаш», под управлением которого с 2015 года находится КБХА, передает РИА Новости.Отмечается, что 22 декабря во время стендовых тестов специалисты провели 10 включений двигателя-демонстратора РД0162Д2А.

Ранее гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявлял, что опытный образец метанового двигателя с тягой 85 тонн будет изготовлен в 2019 году. В КБХА говорили, что первые огневые испытания новый двигатель сможет пройти в 2017 году. Как уточняли в правительстве Воронежской области, особенностью конструктивной схемы двигателя является то, что впервые используется запатентованный предприятием двухконтурный газотурбинный привод топливных насосов.

«Конструкторское бюро химавтоматики» — один из мировых лидеров по созданию жидкостных двигателей для космических ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет РВСН и ВМФ. Практически все отечественные космические программы, начиная с первого полета к Луне в 1959 году и полета Гагарина, используют двигатели разработки КБХА.