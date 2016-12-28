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Детские сады и школы

Сразу четыре новых детских сада открылись в Одинцовском районе Подмосковья

Сразу 4 новых детских сада открылись в Одинцовском районе 28 декабря. Из них 3 расположены в жилом комплексе «Гусарская баллада» города Одинцово и 1 — на улице Медовой в поселке Заречье. Строительство объектов осуществлялось в рамках программы «Наше Подмосковье». В начале 2017 года в образовательные учреждения смогут пойти почти 500 детей.

Детские сады, расположенные в ЖК «Гусарская баллада», рассчитаны почти на 300 воспитанников. Образовательные учреждения стали первыми социальными объектами в густонаселенном микрорайоне. Следующим шагом в развитии социальной инфраструктуры на данной территории является строительство общеобразовательной школы.

За последние 3 года в городских и сельских поселениях Одинцовского района было открыто в общей сложности 18 детских садов. Большинство из них — муниципальные.

https://riamo.ru/article/185362/chetyre-novyh-detskih-sada-otkrylis-v-odintsovskom-rajone-v-sredu.xl

Московская область, новый детсад
  • Нет аватара Egregore
    29.12.1600:02:09

    Котэ, тебе и карты в лапы подбивать итоги года по социальным объектам    

    #869994
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