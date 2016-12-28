«Росэлектроника» создала универсальный тестер для транзисторов
Ранее для каждого типа транзисторов изготавливалось специальное измерительное оборудование
Специалисты «Росэлектроники» создали универсальный испытательный комплекс для контроля параметров транзисторов. До этого для каждого типа транзисторов изготавливалось специальное измерительное оборудование.
В настоящее время Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» проводит испытания и калибровку комплекса перед поставкой его заводу «Пульсар», выступившему заказчиком разработки. Оба предприятия входят в «Росэлектронику».
Тестирующий комплекс измеряет параметры мощных и маломощных биполярных и полевых транзисторов при максимальном напряжении на стоке и коллекторе 700 В. При этом разработанный прибор может быть изготовлен с напряжением коллектора и истока до 2-4 кВ, говорится в пресс-сообщении холдинга.
Тестер обеспечивает максимальный ток коллектора и стока транзисторов до 100 А при возможности расширения диапазона токов до 400 А. Ток базы биполярных транзисторов может измеряться в пределах от 10-6 до 10 А, а измерение тока утечки затвора полевых транзисторов обеспечивается с 5×10-10 А. При этом относительная погрешность измерения параметров транзисторов не превышает 2%.
Как отмечают разработчики, до этого для каждого типа транзисторов изготавливалось специальное измерительное оборудование. Универсальный комплекс с возможностью его адаптации под индивидуальные задачи заказчика обеспечит расширение рынка сбыта измерительно-контрольного оборудования «Техномаша». Так, потенциальные заказчики комплекса — крупные потребители электронно-компонентной базы, в частности Концерн ВКО «Алмаз - Антей» и «Фазотрон-НИИР», а также предприятия «Росэлектроники».
- чебурашка1974
- 28.12.201621:21
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