«Росэлектроника» создала универсальный тестер для транзисторов

Ранее для каждого типа транзисторов изготавливалось специальное измерительное оборудование

Специалисты «Росэлектроники » создали универсальный испытательный комплекс для контроля параметров транзисторов. До этого для каждого типа транзисторов изготавливалось специальное измерительное оборудование.

В настоящее время Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» проводит испытания и калибровку комплекса перед поставкой его заводу «Пульсар», выступившему заказчиком разработки. Оба предприятия входят в «Росэлектронику».

Тестирующий комплекс измеряет параметры мощных и маломощных биполярных и полевых транзисторов при максимальном напряжении на стоке и коллекторе 700 В. При этом разработанный прибор может быть изготовлен с напряжением коллектора и истока до 2-4 кВ, говорится в пресс-сообщении холдинга.

Тестер обеспечивает максимальный ток коллектора и стока транзисторов до 100 А при возможности расширения диапазона токов до 400 А. Ток базы биполярных транзисторов может измеряться в пределах от 10-6 до 10 А, а измерение тока утечки затвора полевых транзисторов обеспечивается с 5×10-10 А. При этом относительная погрешность измерения параметров транзисторов не превышает 2%.

Как отмечают разработчики, до этого для каждого типа транзисторов изготавливалось специальное измерительное оборудование. Универсальный комплекс с возможностью его адаптации под индивидуальные задачи заказчика обеспечит расширение рынка сбыта измерительно-контрольного оборудования «Техномаша». Так, потенциальные заказчики комплекса — крупные потребители электронно-компонентной базы, в частности Концерн ВКО «Алмаз - Антей» и «Фазотрон-НИИР», а также предприятия «Росэлектроники».